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È di nove arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle province di Napoli e Caserta, dove sono stati eseguiti provvedimenti di fermo nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali, aggravati dall’uso di armi e dal metodo mafioso. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, ha fatto luce su un grave episodio criminale ai danni di un commerciante di auto e orologi di lusso.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di lunedì 8 giugno nelle province di Napoli e Caserta. Gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di nove indagati. I destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, lesioni personali e altri delitti aggravati dall’uso di armi e dal metodo mafioso.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, è partita dalla denuncia della vittima, un commerciante attivo nel settore delle auto e degli orologi di lusso. Gli investigatori hanno svolto approfondimenti articolati che hanno permesso di ricostruire le varie fasi della vicenda e di individuare i presunti responsabili.

Secondo quanto emerso, nella prima decade del mese di maggio, il commerciante è stato seguito, sequestrato e rapinato da un gruppo criminale. Gli aggressori lo hanno condotto in un luogo isolato, dove, con il volto coperto, lo hanno malmenato e minacciato per ottenere un ingiusto profitto di diverse centinaia di migliaia di euro.

La dinamica del sequestro e della rapina

Durante l’azione criminale, la vittima è stata privata di una consistente somma di denaro contante, di un orologio di lusso e di un borsello contenente le chiavi di numerose autovetture di extralusso custodite presso la concessionaria a lui riconducibile. Le modalità operative sono state caratterizzate da particolare violenza e intimidazione, elementi tipici della criminalità organizzata di stampo camorristico.

Il coinvolgimento dei clan e l’evoluzione delle indagini

Le indagini hanno permesso di accertare che la vittima sarebbe stata inizialmente avvicinata da soggetti ritenuti vicini a esponenti di primo piano del clan dei Casalesi. Successivamente, dopo l’arresto di questi ultimi, sarebbero intervenuti elementi legati al contesto camorristico di Recale e Curti. L’operazione ha così portato alla luce un grave episodio criminale, riconducibile alle dinamiche della criminalità organizzata locale.

Convalida dei provvedimenti e stato delle indagini

Il fermo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – è stato convalidato sia dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che da quello presso il Tribunale di Napoli Nord. Sulla base delle risultanze investigative, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

IPA