È stata sospesa un’azienda agricola di Roccasecca dopo un’ispezione che ha portato alla luce irregolarità nella gestione dei lavoratori e gravi carenze igienico-sanitarie. L’operazione, condotta dai Carabinieri e da personale specializzato, è stata finalizzata alla tutela della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli congiunti tra Carabinieri e ASL

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il personale della Stazione Carabinieri di Roccasecca ha agito in collaborazione con i militari del Nucleo Forestale Carabinieri di Cassino, del NAS Carabinieri di Latina, del NIL Carabinieri di Frosinone e con il supporto dell’ASL Veterinaria di Frosinone. L’ispezione si è svolta presso una nota azienda agricola locale, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle attività agricole, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza dei lavoratori.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo sono state individuate diverse violazioni. In particolare, sono emerse criticità nella gestione dei farmaci veterinari, oltre a carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla raccolta del latte e al deposito dei mangimi. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato ulteriori carenze igienico-sanitarie e irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lavoratori irregolari e sospensione dell’attività

Un dato particolarmente allarmante riguarda la presenza di lavoratori irregolari, che rappresentavano il 50% della forza lavoro presente al momento dell’ispezione. A causa di queste violazioni, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e una corretta gestione ambientale.

Obiettivi dell’operazione

L’intervento rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo, volta a contrastare fenomeni di illegalità nel settore agricolo e a promuovere il rispetto delle normative vigenti. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di queste attività per assicurare condizioni di lavoro sicure e prodotti alimentari conformi agli standard igienico-sanitari.

