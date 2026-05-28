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Cinque minori deferiti per atti persecutori, questo il bilancio delle indagini concluse dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. I giovani sono accusati di aver perseguitato un loro coetaneo con episodi di bullismo e cyberbullismo, sia a scuola che sui social network, tra dicembre e novembre 2025.

Il caso ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nel dicembre 2025, quando la madre della vittima si è presentata presso gli uffici della Questura di Arezzo insieme al figlio.

La donna ha denunciato un lungo periodo di vessazioni subite dal ragazzo, che sarebbe stato oggetto di una vera e propria campagna persecutoria e di denigrazione, condotta da alcuni suoi coetanei sia nell’ambiente scolastico che online.

La sistematica persecuzione tra scuola e social

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo, composto da cinque ragazzi minorenni di età compresa tra 15 e 17 anni, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori ai danni della giovane vittima.

Gli episodi sarebbero consistiti in insulti, offese e minacce, oltre a una costante opera diffamatoria sui social network, in particolare su Instagram e gruppi WhatsApp. I minori avrebbero accusato falsamente il coetaneo di aver commesso reati inesistenti e di essersi reso protagonista di condotte imbarazzanti mai avvenute, con l’intento di screditarlo e ridicolizzarlo davanti agli altri compagni.

Le conseguenze sulla vittima

Questa condotta avrebbe scatenato una vera e propria ondata di insulti, offese e minacce da parte di numerosi utenti, provocando nella vittima un intenso stato di ansia e prostrazione.

Il ragazzo si sarebbe trovato così al centro di una gogna pubblica, sia nella vita reale che virtuale, subendo un progressivo isolamento e un forte disagio psicologico.

Dall’online alla violenza fisica

La situazione è ulteriormente degenerata nel novembre 2025, quando nel centro storico di Arezzo il minore sarebbe stato accerchiato dai presunti responsabili e aggredito con calci e pugni.

L’episodio, ripreso con un telefono cellulare da uno dei componenti del gruppo, è stato poi pubblicato su Instagram, amplificando l’umiliazione e la violenza subita dalla vittima.

Il ruolo decisivo della piattaforma YouPol

Un elemento chiave per il buon esito delle indagini è stato l’utilizzo della piattaforma YouPol della Polizia di Stato. La madre del ragazzo è riuscita a trovare il video dell’aggressione sul web e a segnalarlo tempestivamente, caricandolo sul portale prima che venisse rimosso.

Questo ha permesso agli investigatori di acquisire una prova documentale fondamentale per ricostruire i fatti e individuare i responsabili.

Le testimonianze e la raccolta delle prove

Il quadro probatorio si è rafforzato grazie all’audizione di testimoni, amici e conoscenti della vittima, che hanno confermato il clima di violenza e accanimento nei confronti del ragazzo e le condotte vessatorie subite nel tempo.

Nel dicembre 2025, su disposizione della Procuratrice Roberta Pieri, sono state effettuate perquisizioni presso le abitazioni dei minori indagati, con il sequestro dei loro dispositivi informatici e l’acquisizione di ulteriori elementi utili alle indagini.

La chiusura delle indagini e le contestazioni

Dopo aver ascoltato gli indagati, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la chiusura delle indagini preliminari, consolidando – sulla base dei numerosi elementi raccolti – le responsabilità dei cinque minori denunciati per il reato di atti persecutori in relazione alle condotte di bullismo e cyberbullismo contestate.

In data odierna, la Squadra Mobile di Arezzo ha notificato agli indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, formalizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

IPA