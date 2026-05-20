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Un cittadino ivoriano di 30 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata a Ravenna. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale locale, dopo che la Procura aveva richiesto il provvedimento in seguito alle indagini condotte dalla Squadra Mobile.

Violenza sessuale a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 19 maggio 2026, a seguito di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia della vittima presso l’Ospedale Civile di Ravenna.

L’inchiesta ha preso il via quando il personale sanitario dell’Ospedale Civile di Ravenna, durante una visita ginecologica, ha raccolto il racconto della giovane donna che aveva subito una violenza sessuale. Il referto medico ha rappresentato il primo passo per l’avvio delle indagini, che sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenza sarebbe avvenuta nel mese di febbraio 2026. L’indagato avrebbe avvicinato la vittima nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna e, dopo aver instaurato un dialogo, l’avrebbe convinta a seguirlo presso la propria abitazione.

Qui, dopo averle offerto delle bevande alcoliche, si sarebbe consumata la violenza sessuale. La giovane sarebbe riuscita ad allontanarsi dall’appartamento solo alcune ore dopo l’accaduto.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto diversi accertamenti, tra cui l’analisi dei flussi telefonici e la raccolta della testimonianza della vittima.

Questi elementi hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di attribuire precise responsabilità all’indagato. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica ha richiesto l’emissione di una misura cautelare, che il GIP ha accolto.

L’arresto e la situazione dell’indagato

Al termine delle formalità di rito, il trentenne ivoriano è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, aveva alle spalle alcune segnalazioni di lieve entità all’Autorità Giudiziaria, ma nessun precedente specifico per reati di questa gravità.

IPA