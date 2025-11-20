Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e condotto in carcere un uomo di origini filippine, sessantenne, destinatario di una condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dopo che la sentenza è stata confermata in tutti i gradi di giudizio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da un procedimento giudiziario avviato nel 2015, quando l’uomo si è reso responsabile del grave reato di atti sessuali con minorenne, aggravato dal vincolo della continuazione.

L’iter giudiziario: dalla condanna alla cattura

Il percorso giudiziario è stato lungo e articolato. La condanna iniziale è stata pronunciata dal Tribunale di Ancona nel mese di febbraio 2023. Successivamente, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza a gennaio 2025. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, ma la Corte Suprema ha rigettato la richiesta, rendendo definitiva la condanna nel mese di novembre di quest’anno.

L’arresto e la detenzione

Negli ultimi giorni, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno rintracciato il sessantenne, che risultava destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Dopo aver completato tutte le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pesaro-Villa Fastiggi, dove sconterà la pena stabilita.

Le motivazioni della condanna

Il provvedimento restrittivo deriva da una sentenza ormai definitiva, che ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo per il reato di atti sessuali con minorenne. La gravità dei fatti, commessi nel 2015, e la conferma della condanna in tutti i gradi di giudizio hanno portato all’emissione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

IPA