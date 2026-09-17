Orrore su Telegram, scoperta una maxi rete di pedopornografia: 17 arresti nell’operazione "Fly Trap"

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È di 17 arresti e centinaia di dispositivi sequestrati il bilancio dell’operazione “Fly Trap”, che ha portato allo smantellamento di una vasta rete internazionale dedita alla detenzione, divulgazione e commercio di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma e condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della Polizia postale, ha permesso di colpire un’organizzazione criminale attiva sulla piattaforma Telegram, responsabile della creazione di una comunità privata composta da oltre 1.000 partecipanti e accessibile tramite link dedicato.

Le indagini e la struttura della rete

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Fly Trap” è stata avviata nel 2024 grazie alle segnalazioni dell’agenzia statunitense Homeland Security Investigations (HSI). Gli investigatori si sono concentrati sul gruppo privato denominato “New Saga”, riuscendo a ricostruire la struttura interna dell’organizzazione. La comunità online, rigorosamente selettiva, prevedeva l’accesso solo tramite pubblicazione di un link e il pagamento di una quota in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Le somme versate venivano definite “donazioni” e servivano a mantenere l’accesso ai canali riservati.

Il ruolo degli amministratori e le tecniche di anonimato

Le indagini hanno permesso di individuare tra gli amministratori un ventiquattrenne residente in Campania, figura chiave della rete. Gli agenti, grazie a un’attività sotto copertura, sono riusciti a ottenere le credenziali di “co-amministratori” nei canali principali, spesso riaperti con nomi diversi dopo le chiusure per garantire l’anonimato e la continuità operativa. L’organizzazione si avvaleva di strumenti tecnologici avanzati: server virtuali, archivi cloud, sistemi di crittografia e bot automatizzati per la moderazione degli utenti e il ripristino delle chat. Canali riservati come “La Sala dei Re” venivano utilizzati per la gestione interna e il coordinamento delle attività.

Modalità di accesso e supporto agli utenti

Per mantenere l’accesso alla comunità, ai partecipanti era richiesto il pagamento di quote in criptovaluta o l’invio di nuovo materiale pedopornografico. Gli amministratori fornivano supporto tecnico per nascondere i file e sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Durante le operazioni sotto copertura, la Polizia ha acquisito oltre 282 gigabyte di contenuti illeciti, pari a più di 22mila video e 34mila immagini.

Arresti e perquisizioni in Italia e all’estero

L’impiego di tecniche innovative per mantenere l’anonimato ha consentito agli investigatori di eseguire sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei vertici e dei principali partecipanti residenti nelle province di Napoli, Barletta, Verona, Messina, Genova e in Svizzera. In contemporanea, 23 perquisizioni locali e informatiche sono state effettuate su tutto il territorio nazionale da oltre 100 agenti della Polizia postale, affiancati dalla Polizia scientifica e da osservatori dell’HSI. Queste operazioni hanno portato al sequestro di circa 200 dispositivi elettronici e all’arresto in flagranza di 10 persone italiane nelle province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso, trovati in possesso di archivi criptati e nascosti.

Collaborazione internazionale e sviluppi futuri

L’intervento in territorio svizzero, condotto con la Polizia cantonale e il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, ha permesso di individuare un ulteriore amministratore: un ventiseienne incensurato della provincia di Cremona, sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L’analisi delle indagini ha fatto emergere 996 utenze collegate a Paesi esteri, i cui dati sono stati trasmessi alle autorità internazionali tramite Europol e Interpol per identificare e mettere in sicurezza i minori coinvolti. Le forze di Polizia di diversi Paesi esteri hanno avviato indagini analoghe, eseguendo arresti tra gli utenti del gruppo “New Saga”, ormai definitivamente oscurato.

Conclusioni

L’operazione “Fly Trap” rappresenta un importante successo nella lotta contro la pedopornografia online, grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine italiane e internazionali e all’impiego di tecnologie investigative avanzate. L’azione coordinata ha permesso di smantellare una delle più strutturate reti criminali attive sul web, tutelando centinaia di minori e assicurando alla giustizia i principali responsabili.

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