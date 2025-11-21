Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un sessantenne di origini filippine è stato arrestato dalla Polizia di Stato per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per atti sessuali con minorenne. Il provvedimento è stato eseguito a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona e confermata dalla Corte d’Appello, dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto negli scorsi giorni, quando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno rintracciato il sessantenne filippino destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

I dettagli dell’arresto

L’uomo, condannato per atti sessuali con minorenne con il vincolo della continuazione, aveva commesso il reato nel 2015. La pena definitiva, pari a 4 anni e 4 mesi di reclusione, è stata disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona dopo un lungo iter giudiziario.

L’iter giudiziario

La sentenza di condanna era stata pronunciata dal Tribunale di Ancona nel febbraio 2023 e successivamente confermata dalla Corte d’Appello a gennaio 2025. Il ricorso presentato dall’imputato è stato respinto dalla Corte Suprema di Cassazione, rendendo così definitiva la condanna nel mese di novembre.

L’esecuzione della pena

Una volta rintracciato, il sessantenne è stato sottoposto alle formalità di rito e poi trasferito presso la Casa Circondariale di Pesaro-Villa Fastiggi per l’espiazione della pena. L’operazione si è conclusa senza incidenti, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona.

IPA