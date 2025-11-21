Orrore su un minorenne ad Ancona, 60enne condannato per atti sessuali e portato in carcere
Sessantenne filippino arrestato ad Ancona per atti sessuali su minore: condanna definitiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione.
Un sessantenne di origini filippine è stato arrestato dalla Polizia di Stato per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per atti sessuali con minorenne. Il provvedimento è stato eseguito a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona e confermata dalla Corte d’Appello, dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto negli scorsi giorni, quando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno rintracciato il sessantenne filippino destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.
I dettagli dell’arresto
L’uomo, condannato per atti sessuali con minorenne con il vincolo della continuazione, aveva commesso il reato nel 2015. La pena definitiva, pari a 4 anni e 4 mesi di reclusione, è stata disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona dopo un lungo iter giudiziario.
L’iter giudiziario
La sentenza di condanna era stata pronunciata dal Tribunale di Ancona nel febbraio 2023 e successivamente confermata dalla Corte d’Appello a gennaio 2025. Il ricorso presentato dall’imputato è stato respinto dalla Corte Suprema di Cassazione, rendendo così definitiva la condanna nel mese di novembre.
L’esecuzione della pena
Una volta rintracciato, il sessantenne è stato sottoposto alle formalità di rito e poi trasferito presso la Casa Circondariale di Pesaro-Villa Fastiggi per l’espiazione della pena. L’operazione si è conclusa senza incidenti, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.