Orrore sul Garda, donna trovata legata e priva di sensi: 2 arresti per sequestro, tortura e violenza sessuale

Due arresti per sequestro di persona, tortura e violenza sessuale aggravata in un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Salò. I fatti si sono svolti tra il 9 settembre e l’11 settembre a Polpenazze del Garda e Soprazocco di Gavardo, dove una donna di origini brasiliane è stata trovata priva di sensi, legata mani e piedi, dopo essere stata privata della libertà e sottoposta a violenze. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa il 9 ottobre dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Brescia, a seguito di indagini serrate che hanno portato all’identificazione di due cittadini italiani, classe ’83 e ’94, ritenuti presunti responsabili dei gravi reati.

Le indagini: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso il via dopo il drammatico ritrovamento, avvenuto l’11 settembre, di una donna di origini brasiliane riversa a terra, priva di sensi, con mani e piedi legati, lungo una strada secondaria nel territorio comunale di Polpenazze del Garda. Il rinvenimento ha immediatamente fatto scattare le indagini, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire le ore precedenti e risalire ai presunti responsabili.

La serata nella villa e la degenerazione degli eventi

Dalle prime ricostruzioni, la vittima si era recata il 9 settembre presso l’abitazione di uno degli indagati, una villa situata a Soprazocco di Gavardo, per partecipare a una serata conviviale. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, nel corso della serata la situazione sarebbe rapidamente degenerata. I due uomini avrebbero privato la donna della libertà personale, trattenendola contro la sua volontà fino alle prime ore del mattino dell’11 settembre.

Le violenze e il sequestro

Durante il periodo di prigionia, la donna sarebbe stata costretta ad assumere sostanze stupefacenti contro la propria volontà e sottoposta a violenze fisiche e sessuali di particolare crudeltà. Gli investigatori hanno raccolto elementi che descrivono un quadro di tortura e abusi protratti per diverse ore, aggravati dalla crudeltà con cui sarebbero stati commessi.

L’abbandono e il tentativo di depistaggio

Al termine delle violenze, la vittima sarebbe stata abbandonata, priva di sensi, lungo una strada secondaria di Polpenazze del Garda, con mani e piedi legati. Secondo gli inquirenti, questa scelta sarebbe stata dettata dalla volontà di impedire un immediato rintraccio della donna e di evitare di destare sospetti sulle responsabilità dei presunti autori.

L’intervento delle forze dell’ordine e le misure cautelari

Le indagini, condotte in tempi rapidi e con il supporto della Procura della Repubblica di Brescia, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due cittadini italiani, rispettivamente nati nel 1983 e nel 1994. Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Salò il 9 ottobre.

