Orsara di Puglia in lutto cittadino per Pasquale Maffia, agricoltore 52enne morto schiacciato dal suo trattore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si è ribaltato con il trattore mentre arava i campi ed è rimasto ucciso. È morto così Pasquale Maffia, 52 anni, in un incidente sul lavoro alla guida del suo mezzo agricolo nel terreno di proprietà dell’azienda di famiglia, a Orsara di Puglia. Il Comune in provincia di Foggia ha proclamato il lutto cittadino in onore dell’agricoltore e di un altro concittadino deceduto per una tragica fatalità.

L’incidente con il trattore

Maffia è stato travolto e schiacciato dal suo trattore nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, mentre era al lavoro sui campi dell’azienda agricola di famiglia in contrada Ischia, nelle campagne del Foggiano.

Secondo le ricostruzioni della stampa locale, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato forse anche a causa della conformazione scoscesa del terreno. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri intervenuti sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

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La morte di Pasquale Maffia

All’arrivo dei soccorsi, con personale del 118 arrivato da Troia, un’ambulanza da Bovino e anche un elicottero, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore.

La morte improvvisa di Pasquale Maffia ha sconvolto tutta la comunità di Orsara di Puglia e anche l’azienda foggiana Manta Group, specializzata nella produzione di parti per l’aeronautica e l’automotive, in cui il 52enne ha lavorato per lungo tempo.

“Per quasi trent’anni, con il suo lavoro, il suo impegno e la sua presenza quotidiana, ha accompagnato la crescita della nostra azienda e contribuito concretamente a costruire la realtà che siamo oggi. Il suo non è stato soltanto un lavoro, ma un contributo importante alla nostra storia e alla vita delle persone che, in tutti questi anni, hanno lavorato al suo fianco. Il segno che ha lasciato resterà per sempre con noi”, è stato il messaggio della società in memoria di Maffia.

Il lutto cittadino a Orsara di Puglia

Alla notizia della morte dell’agricoltore, il sindaco Mario Simonelli ha disposto per il 14 agosto una giornata di lutto cittadino, in onore anche di un altro orsarese, il 64enne Donato Terlizzi, morto qualche giorno prima per uno shock anafilattico causato dalla puntura di un insetto.

“Due vite stroncate in pochi giorni. Due perdite gravi e amare hanno portato tristezza e dolore nella nostra Comunità – ha scritto sui social il primo cittadino – Prima Donato Terlizzi, morto per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone, oggi Pasquale Maffia, due persone, due orsaresi che hanno perso la vita prematuramente per tragiche fatalità. In qualità di sindaco, voglio esprimere il cordoglio e la vicinanza alle famiglie, agli amici, a tutte le persone che conoscevano Donato e Pasquale. Vi siamo vicini con tutto il cuore. In questo momento di sconfinata tristezza, vi giungano l’abbraccio e la vicinanza di tutta Orsara di Puglia”