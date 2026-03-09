Orsini all'attacco del ministro Crosetto, "minacce e stupidaggini, ha abilità di un bimbo di 3 anni, incapace"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Durissimo scontro tra Alessandro Orsini e Guido Crosetto sul tema Iran. Ospite della trasmissione Accordi & Disaccordi, il professor Orsini ha attaccato frontalmente l’operato del governo e in particolare quello del ministro della Difesa. Quest’ultimo, che già in passato aveva avuto scontri dialettici con Orsini, ha fatto trapelare su X l’intenzione di procedere, probabilmente, con una querela.

Orsini attacca Crosetto in tv

L’Iran infiamma lo scontro tra il professor Alessandro Orsini e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Secondo Orsini, Crosetto – insieme a Meloni e Tajani – sarebbero responsabili di un’operazione di manipolazione dell’opinione pubblica.

Affermando che l’Italia fornisce a Usa e Israele solo sistemi di difesa aerea, passerebbe il messaggio della neutralità dell’Italia nell’ambito dell’offensiva di Usa e Israele in Iran.

Iran, cosa ha detto Orsini sul coinvolgimento di Crosetto e dell’Italia

“Non è così – ha attaccato Orsini durante la trasmissione andata in onda sul Canale 9 – l’Italia è entrata nella coalizione che sta bombardando l’Iran”. Infatti, secondo il professore, il nostro Paese, fornendo sistemi di difesa aerea, sta permettendo a Usa e Israele di bombardare a lungo l’Iran.

“Questo significa essere entrati nella coalizione anche senza aver fornito aerei – ha attaccato Orsini – I veri manipolatori degli italiani sono i vertici della Repubblica e non il Cremlino”.

“Crosetto, Tajani e Meloni mentono dicendo che siamo neutrali, ma invece stanno ponendo americani e israeliani nelle condizioni di massacrare il popolo israeliano come accaduto in una scuola dove sono morte centinaia di studentesse”.

La dura replica di Crosetto e il commento di Orsini

Proprio quest’ultima frase ha provocato la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto. “Mi hanno appena scritto che, su La 9, ad Accordi e disaccordi di Solmi, il Prof. Orsini ha detto che se gli americani hanno bombardato una scuola ed ucciso 165 ragazze in Iran è anche colpa mia. Ha travalicato un ulteriore limite, inaccettabile”, si legge nel post del ministro.

“Questa volta basta, non posso ignorare ciò che ha detto come ho fatto finora, pensando di non dover infierire su di lui per pietà. Non la merita”, ha chiuso Crosetto, facendo capire di voler forse intraprendere le vie legali. Ma Orsini, sempre su X, non si è tirato indietro e ha replicato a Crosetto parlando di “stupidaggini e alle sue minacce grottesche”.

“Mi fa perdere un sacco di tempo con le sue minacce ridicole, tipiche di un politico incapace che fa il ministro della Difesa con le stesse abilità di un bambino di tre anni, come dimostra il suo viaggio a Dubai nell’imminenza del bombardamento americano dell’Iran”, ha scritto Orsini nel post.