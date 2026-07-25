Orso avvistato a Carona in Valle Brembana, in un video l'incontro ravvicinato di due sorelle in vacanza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un orso bruno subadulto è stato avvistato giovedì 23 luglio a Carona, in Valle Brembana, nella provincia di Bergamo, da due sorelle in vacanza. L’animale, a pochi metri da loro, ha attraversato il torrente Brembo ed è risalito sul pendio. La Polizia provinciale ha confermato l’avvistamento, il primo in zona dal 2012, dopo un altro caso registrato a inizio mese in Val Seriana.

Carona, faccia a faccia con l’orso

Un incontro da far tremare i polsi. Due sorelle in vacanza sulle Orobie bergamasche si sono trovate faccia a faccia con un orso bruno, a distanza ravvicinata, fortunatamente senza che l’animale mostrasse la minima intenzione di aggredirle.

L’episodio è avvenuto giovedì 23 luglio, intorno alle 11 del mattino, a Carona, piccolo comune dell’alta Valle Brembana. Le protagoniste (loro malgrado) si chiamano Alìa e Jana Marano, originarie di Lucca, rispettivamente di 23 e 19 anni, in villeggiatura con la madre Ilka.

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L’incontro con le due sorelle

Le due giovani si erano allontanate dalla spiaggetta dove si trovava la mamma per raggiungere la frazione di Pagliari, a circa 1.350 metri di quota, una zona molto frequentata da campeggiatori ed escursionisti in cerca di refrigerio lungo il corso d’acqua.

In quel momento, l’orso è comparso a poca distanza, tra i dieci e i quindici metri secondo le diverse testimonianze. Le sorelle, tra lo spavento e lo stupore, hanno scelto di restare immobili e in silenzio per non richiamare l’attenzione dell’animale, osservandone i movimenti.

L’animale, dal canto suo, ha proseguito la sua corsa attraversando il torrente e arrampicandosi rapidamente lungo il versante della montagna, senza mai avvicinarsi ulteriormente alle due ragazze.

Il video e la conferma

Una volta certe che l’animale si fosse allontanato, le sorelle hanno raggiunto di corsa la madre, che si trovava poco distante. Avvertita dell’accaduto, la donna ha avuto la prontezza di riprendere con lo smartphone la fuga dell’orso sul pendio, riuscendo così a documentare l’episodio con un video.

Le immagini sono state successivamente trasmesse alla Polizia provinciale di Bergamo, che ha confermato senza dubbi si trattasse di un esemplare di orso bruno, un maschio subadulto, presumibilmente tra i due e i quattro anni di età.

I precedenti avvistamenti

All’inizio di luglio un altro esemplare era stato ripreso da una fototrappola in alta Val Seriana, nella zona di Vigna Soliva, tra i comuni di Valbondione e Gandellino. I filmati lo mostravano mentre si abbeverava presso un acquitrino naturale e poi mentre spostava rami, forse alla ricerca di cibo.

Quell’avvistamento arrivava a distanza di circa un anno dall’ultima apparizione dello stesso animale in Val di Scalve, dove in passato aveva anche predato alcuni apiari.

In Valle Brembana, invece, un incontro così ravvicinato non si registrava da tempo. L’ultimo avvistamento risaliva al giugno 2012, quando un gruppo di escursionisti si era imbattuto in un orso nei pressi dei Laghi Gemelli. Diversi anni prima, la valle era stata teatro delle scorribande dell’orso JJ5, poi ritrovato morto in Trentino-Alto Adige.