Orso corre per le strade a Castel di Sangro in Abruzzo, il video dell'animale tra le automobli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un giovane orso bruno marsicano è entrato nel centro di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Il grande mammifero, appartenente a una specie protetta che conta appena una cinquantina di esemplari in totale, è stato filmato mentre si rinfrescava nelle acque del fiume Zittola e camminava tra le auto fino alla stazione ferroviaria della Sangritana, per poi allontanarsi autonomamente verso le zone montuose.

L’avvistamento del giovane orso a Castel di Sangro

Una colazione decisamente fuori dal comune per i residenti dell’Alto Sangro. Nella mattinata di sabato 6 giugno, intorno alle ore 7, un giovane esemplare di orso bruno marsicano è apparso nel centro abitato, spingendosi fino alla stazione della Sangritana.

Il plantigrado, visibilmente tranquillo, ha sfilato tra le vie cittadine e le vetture, dopo essersi concesso un momento di relax poco lontano.

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Molti passanti e automobilisti hanno immortalato la scena con foto e filmati, stupiti nel vedere l’animale rinfrescarsi nelle acque del fiume Zittola, ironicamente definite “benedette” dal sindaco Angelo Caruso, prima che il grande mammifero proseguisse la sua passeggiata urbana catturando l’attenzione dei clienti del bar dello scalo ferroviario.

Le ipotesi degli esperti

Secondo le prime valutazioni degli esperti sul territorio, il protagonista delle immagini diventate subito virali sui social network sarebbe uno dei cuccioli di Bambina, un’orsa storicamente nota nella zona dell’Appennino centrale per i suoi costanti spostamenti tra i territori comunali di Roccaraso e Castel di Sangro.

Di questa specie protetta si contano purtroppo appena una cinquantina di esemplari in totale, motivo per cui l’incontro ravvicinato in questa stagione rappresenta un evento di straordinaria rarità.

Dopo la rinfrescante sosta fluviale e il rapido transito urbano, l’animale si è allontanato spontaneamente verso la periferia per fare ritorno nelle aree montuose circostanti.

La gestione della fauna selvatica

L’insolita incursione cittadina riapre ovviamente il discorso sulla presenza sempre più frequente dei grandi mammiferi a ridosso delle comunità appenniniche.

Episodi che testimoniano una crescente familiarità della specie con gli spazi antropizzati, in un delicato equilibrio tra tutela della biodiversità e sicurezza pubblica.

La memoria locale d’altronde torna inevitabilmente a quanto accaduto nel gennaio del 2023 sulla statale 17, quando l’orso Juan Carrito, celebre star dei social e simbolo indiscusso della regione per le sue storiche incursioni pacifiche, rimase tragicamente ucciso a seguito dell’impatto con un’automobile in transito.