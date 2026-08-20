Orso marsicano passeggia tra le case a Roccaraso: il video girato da un bambino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un orso bruno marsicano è stato avvistato tra le case di Roccaraso, in Abruzzo, mentre alcuni residenti osservavano e riprendevano la scena dalle abitazioni. Nel video si sente anche un bambino salutare spontaneamente l’animale con un “Ciao orso, sei carino“. Poco dopo un altro avvistamento è stato segnalato nella vicina Rivisondoli. La presenza degli orsi nell’Alto Sangro non è inedita, ma in caso di incontro è fondamentale mantenere le distanze e non offrire cibo all’animale.