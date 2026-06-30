Orto grande come 30 campi di calcio presso un'ex discarica a Prato, verdura finiva nei mercati: maxi sequestro
Sequestrati orti insalubri a Prato: verdure coltivate vicino a ex discarica, rischi per la salute pubblica.
Perquisiti e sequestrati tre grandi orti coltivati da cinesi presso un’ex discarica di Prato, per una superficie totale di 14,5 ettari, quasi 30 campi di calcio. Le ispezioni, spiega la procura pratese, sono state condotte con un’operazione interforze diretta per la tutela della salute pubblica e contro lo sfruttamento della manodopera. Verdure, ortaggi e altri prodotti della terra finivano nei mercati rionali e nella ristorazione “con gravi rischi per il consumatore finale”. Nei pressi inoltre è stato controllato un casolare abbandonato riattato a dormitorio aziendale ma senza requisiti di abitabilità (impianto elettrico fatiscente, niente riscaldamento né aria condizionata, camere e spazi esterni senza barriere, letti sul calcestruzzo, non c’è pavimento, zone cottura cibi piene di unto, sporco e grasso). Parte degli operai agricoli era tenuta ‘a nero’.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.