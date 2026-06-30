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Perquisiti e sequestrati tre grandi orti coltivati da cinesi presso un’ex discarica di Prato, per una superficie totale di 14,5 ettari, quasi 30 campi di calcio. Le ispezioni, spiega la procura pratese, sono state condotte con un’operazione interforze diretta per la tutela della salute pubblica e contro lo sfruttamento della manodopera. Verdure, ortaggi e altri prodotti della terra finivano nei mercati rionali e nella ristorazione “con gravi rischi per il consumatore finale”. Nei pressi inoltre è stato controllato un casolare abbandonato riattato a dormitorio aziendale ma senza requisiti di abitabilità (impianto elettrico fatiscente, niente riscaldamento né aria condizionata, camere e spazi esterni senza barriere, letti sul calcestruzzo, non c’è pavimento, zone cottura cibi piene di unto, sporco e grasso). Parte degli operai agricoli era tenuta ‘a nero’.