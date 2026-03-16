Oscar 2026, Javier Bardem unico a parlare di guerra e Palestina: Sean Penn "diserta" per andare in Ucraina

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Non perde occasione per fare attivismo Javier Bardem, l’attore spagnolo che nella Notte degli Oscar 2026 è stato chiamato sul palco per assegnare il prestigioso premio al Miglior film internazionale. L’attore spagnolo si è presentato con la scritta “no a la guerra” (No alla guerra) impressa su una spilletta, più un altro accessorio a sostegno della Palestina. Il collega Sean Penn, invece, ha disertato la serata e si è diretto – così viene scritto – in Ucraina.

Il sostegno di Javier Bardem alla Palestina

Domenica 15 marzo Javier Bardem è salito sul palco del Dolby Theatre per premiare il Miglior film internazionale, titolo poi conseguito dal regista Joachim Trier con il suo Sentimental Value.

L’attore spagnolo si è presentato con due spillette fissate sul blazer nero. Una recante la scritta “no a la guerra”, in italiano “no alla guerra”. Un’altra con un logo a sostegno della Palestina.

ANSA

Poi ha preso la parola e si è lasciato andare in una frase inequivocabile: “No alla guerra. Palestina libera“. Javier Bardem non è nuovo a queste manifestazioni di dissenso.

A settembre 2025, per esempio, si è presentato agli Emmy Awards con la kefiah e mentre sfilava sul red carpet ha detto ai giornalisti: “Sono qui oggi per denunciare il genocidio a Gaza” per poi aggiungere: “Per questo chiedo un embargo e la rottura dei rapporti diplomatici con Israele“.

Sean Penn diserta gli Oscar 2026, il giallo: “Forse è in Ucraina”

Uno dei grandi assenti al Dolby Theatre di Los Angeles è Sean Penn. Il volto di This must be the place è stato nominato vincitore della categoria Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Una battaglia dopo l’altra, ma alla cerimonia non era presente.

Secondo il New York Times Sean Penn potrebbe essere partito per l’Ucraina, di cui sin dall’inizio dell’attacco russo sostiene la causa. Nel 2022, infatti, aveva visitato il Paese per girare un documentario.

Le battute su Donald Trump durante la cerimonia

Come spesso accade, la grande cerimonia del cinema è stata anche un’occasione per le riflessioni sulla politica internazionale. Il conduttore Jimmy Kimmel, chiamato per presentare i vincitori della categoria Miglior cortometraggio documentario e Miglior documentario, ha fatto un riferimento a Melania, l’opera che racconta 20 giorni di vita di Melania Trump, moglie di Donald Trump, prima del secondo insediamento del tycoon.

“Un uomo sarà furioso che sua moglie non sia stata nominata”, ha detto Kimmel, che con il presidente degli Stati Uniti ha avuto un contenzioso personale dopo che l’Abc, con il beneplacito di Trump, lo aveva sospeso per una battuta su Charlie Kirk.