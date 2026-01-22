Sinners fa il record di nomination agli Oscar 2026, tra i candidati Timothee Chalamet, Emma Stone e DiCaprio

NOTIZIE
Giovedì 22 gennaio l’Academy ha diffuso le nomination per i premi Oscar 2026, la cui cerimonia è prevista per domenica 15 marzo. Le categorie della 98^ edizione sono 24, tra cui una assolutamente nuova: quella per il Miglior casting, dedicata cioè alla capacità di scegliere gli attori giusti per il film. Tra i migliori attori, in ballo Leonardo DiCaprio e Timothy Chalamet (protagoniste), ma anche Sean Penn (non protagonista). Tre le migliori attrici Emma Stone (protagonista) e Teyana Taylor (non protagonista). Per il miglior film, occhi su Sinners (record con 16 candidature) e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (candidato anche alla miglior regia). Niente Italia: Familia di Francesco Costabile non è entrato nella shortlist per il miglior film straniero. Stessa cosa per Playing God, fuori dalla shortlist per il miglior cortometraggio di animazione.

Miglior attore protagonista

  • Timothée ChalametMarty Supreme
  • Leonardo DiCaprioUna battaglia dopo l’altra
  • Ethan HawkeBlue Moon
  • Michael B. JordanSinners
  • Wagner MouraThe Secret Agent

Miglior attrice protagonita

  • Jessie BuckleyHamnet
  • Rose ByrneIf I Had Legs I’d Kick You
  • Kate HudsonSong Sung Blue
  • Renate ReinsveSentimental Value
  • Emma StoneBugonia

Miglior film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l’altra
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Miglior attore non protagonista

  • Benicio Del ToroUna battaglia dopo l’altra
  • Jacob ElordiFrankenstein
  • Delroy LindoSinners
  • Sean PennUna battaglia dopo l’altra
  • Stellan SkarsgardSentimental Value

Miglior attrice non protagonista

  • Teyana TaylorUna battaglia dopo l’altra
  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy MadiganWeapons
  • Wunmi MosakuSinners

Miglior regia

  • Paul Thomas AndersonUna battaglia dopo l’altra
  • Ryan CooglerSinners
  • Chloe ZhaoHamnet
  • Josh SafdieMarty Supreme
  • Joachim TrierSentimental Value

Miglior film straniero

  • La voce di Hind Rajab
  • The Secret Agent
  • Un semplice incidente
  • Sentimental Value
  • Sirât

Il record di Sinners con 16 nomination

È Sinners di Ryan Coogler l’assoluto protagonista alle nomination, con ben 16 candidature.

Si tratta di un vero e proprio record (battute le 14 di EvaTitanicLa La Land), centrato grazie alla nuova categoria, quella del Miglior casting.

Al secondo posto c’è Una Battaglia Dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson: 13 candidature.

I record di Timothee Chalamet ed Emma Stone

L’altro record è di Timothee Chalamet, il più giovane attore a mettere in fila tre nomination: ha appena compiuto 30 anni, è nuovamente candidato con Marty Supreme dopo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (2018) e A complete unknown (2025).

Giornata da ricordare anche per Emma Stone che, a 37 anni, è diventata la seconda persona più giovane — e la donna più giovane in assoluto — nella storia degli Oscar a raggiungere quota 7 nomination. Solo Walt Disney era più giovane quando arrivò a questo traguardo nel 1936, a soli 34 anni, mentre il record femminile era finora detenuto da Meryl Streep (38 anni). Inoltre, Stone è la prima donna a ottenere, per due volte, una doppia candidatura come produttrice e attrice per lo stesso film (la prima era stata Frances McDormand con Nomadland nel 2021; Stone l’aveva raggiunta con Povere Creature nel 2023)5

Niente Italia, fuori Playing God

In gara per il miglior cortometraggio animato non c’è Playing God, diretto dal regista bolognese Matteo Burani.

Dura 9 minuti, si svolge in un laboratorio in cui creature d’argilla si accumulano mentre un tormentato ccultore crea una nuova e ambiziosa opera: decide però di abbandonarla, considerandola imperfetta. Così, la scultura tenta di seguire il suo creatore, ma finisce per distruggersi.

Il corto, però, non è finito nella shortlist:

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

