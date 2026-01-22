Sinners fa il record di nomination agli Oscar 2026, tra i candidati Timothee Chalamet, Emma Stone e DiCaprio
Tutte le principali nomination per gli Oscar 2026, dai migliori attori e attrici al miglior film
Giovedì 22 gennaio l’Academy ha diffuso le nomination per i premi Oscar 2026, la cui cerimonia è prevista per domenica 15 marzo. Le categorie della 98^ edizione sono 24, tra cui una assolutamente nuova: quella per il Miglior casting, dedicata cioè alla capacità di scegliere gli attori giusti per il film. Tra i migliori attori, in ballo Leonardo DiCaprio e Timothy Chalamet (protagoniste), ma anche Sean Penn (non protagonista). Tre le migliori attrici Emma Stone (protagonista) e Teyana Taylor (non protagonista). Per il miglior film, occhi su Sinners (record con 16 candidature) e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (candidato anche alla miglior regia). Niente Italia: Familia di Francesco Costabile non è entrato nella shortlist per il miglior film straniero. Stessa cosa per Playing God, fuori dalla shortlist per il miglior cortometraggio di animazione.
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Miglior attrice protagonita
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Miglior attore non protagonista
- Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Miglior attrice non protagonista
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
Miglior regia
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
- Ryan Coogler – Sinners
- Chloe Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior film straniero
- La voce di Hind Rajab
- The Secret Agent
- Un semplice incidente
- Sentimental Value
- Sirât
Il record di Sinners con 16 nomination
È Sinners di Ryan Coogler l’assoluto protagonista alle nomination, con ben 16 candidature.
Si tratta di un vero e proprio record (battute le 14 di Eva, Titanic e La La Land), centrato grazie alla nuova categoria, quella del Miglior casting.
Al secondo posto c’è Una Battaglia Dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson: 13 candidature.
I record di Timothee Chalamet ed Emma Stone
L’altro record è di Timothee Chalamet, il più giovane attore a mettere in fila tre nomination: ha appena compiuto 30 anni, è nuovamente candidato con Marty Supreme dopo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (2018) e A complete unknown (2025).
Giornata da ricordare anche per Emma Stone che, a 37 anni, è diventata la seconda persona più giovane — e la donna più giovane in assoluto — nella storia degli Oscar a raggiungere quota 7 nomination. Solo Walt Disney era più giovane quando arrivò a questo traguardo nel 1936, a soli 34 anni, mentre il record femminile era finora detenuto da Meryl Streep (38 anni). Inoltre, Stone è la prima donna a ottenere, per due volte, una doppia candidatura come produttrice e attrice per lo stesso film (la prima era stata Frances McDormand con Nomadland nel 2021; Stone l’aveva raggiunta con Povere Creature nel 2023)5
Niente Italia, fuori Playing God
In gara per il miglior cortometraggio animato non c’è Playing God, diretto dal regista bolognese Matteo Burani.
Dura 9 minuti, si svolge in un laboratorio in cui creature d’argilla si accumulano mentre un tormentato ccultore crea una nuova e ambiziosa opera: decide però di abbandonarla, considerandola imperfetta. Così, la scultura tenta di seguire il suo creatore, ma finisce per distruggersi.
Il corto, però, non è finito nella shortlist:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters