Oscar 2026, Valentina Merli unica italiana premiata: è la produttrice del miglior cortometraggio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Valentina Merli è l’unica vincitrice italiana agli Oscar 2026 per la co-produzione del corto Two People Exchanging Saliva. La produttrice bolognese ha celebrato la vittoria sottolineando la forza del cinema queer e d’impegno civile, ma ha anche lanciato un appello affinché l’Italia sostenga maggiormente il comparto culturale, citando il modello francese come esempio di valorizzazione economica e artistica.

Oscar 2026, il trionfo di Valentina Merli con Two People Exchanging Saliva

La 98ª edizione degli Academy Awards ha consacrato Valentina Merli come unico nome italiano tra i vincitori. La produttrice bolognese, fondatrice della società francese Misia Films, è salita sul palco del Dolby Theatre per ritirare la statuetta per il Miglior cortometraggio live action, vinto ex aequo con The Singers.

Merli, unica candidata italiana in questa edizione. ha dichiarato all’ANSA: “Questa statuetta è pesante, ma me la sento bene in mano, non la mollo più, nemmeno per un momento!”. La produttrice ha condiviso il premio con i registi Alexandre Singh e Natalie Musteata.

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“Mi sento stra-italiana, stra-bolognese! Sono travolta dall’affetto che mi sta arrivando. Mia mamma, mia sorella, mio padre, gli amici erano tutti davanti alla tv. Mi sono arrivati 259 messaggi. Sono davvero commossa. Ancora non ci credo: è un sogno!” ha aggiunto Merli.

La genesi del corto e il messaggio queer

L’opera vincitrice affronta temi di forte impatto sociale e politico. Durante la premiazione, i registi hanno sottolineato la natura del progetto: “Il film è un invito a riscoprire l’intimità in un mondo sempre più freddo. Grazie per avere premiato un film strano e queer”. L’idea è nata a Parigi all’interno delle Galeries Lafayette in un momento di sospensione globale dovuto alla pandemia.

Valentina Merli ha spiegato come del lockdown abbia influenzato la produzione: “Durante il Covid i grandi magazzini erano chiusi e ci proposero di realizzare qualcosa al loro interno, in quel tempo sospeso. Da lì è nata l’idea di girare film di notte, a serrande abbassate. Ci hanno dato carta bianca nella scelta degli artisti e dei registi”.

L’estetica del corto nasconde simbolismi profondi, come rivelato dalla stessa produttrice: “Uno dei costumi in bianco e nero ha un significato preciso: è ispirato a un Qr code e nasce dal clima della rivoluzione ’Donna, vita, libertà’ in Iran. Nel film c’è anche l’America di Trump, le politiche sull’immigrazione, la violenza sistemica. È un cinema che sembra distopico, ma purtroppo non lo è”.

L’appello per il cinema italiano

Nonostante viva a Parigi dal 1999, Merli mantiene un rapporto viscerale con la sua città natale, dove si è laureata in Giurisprudenza prima di intraprendere la carriera cinematografica. “Bologna è una città che nutre. Ha una scena culturale fortissima. Ti dà energia, dinamismo”, ha raccontato, ricordando come la sua formazione italiana sia stata fondamentale per il successo internazionale.

Nonostante ciò, il trionfo solitario agli Oscar ha spinto la produttrice a una riflessione amara sullo stato della cultura in Italia. “Mi dispiace che l’Italia sia assente. Eppure abbiamo una tradizione così solida e ammirata in tutto il mondo. Abbiamo registi, attori e tecnici fantastici”.

“Penso che il cinema, come tutta la cultura, non sia abbastanza sostenuto in Italia”, ha dichiarato Merli, che mettendo a confronto l’esperienza italiana con quella francese ha poi concluso: “In Francia ti senti più ascoltato, accompagnato. Con il giusto supporto, il cinema crea un ritorno economico. Della cultura si mangia eccome. Come vorrei lavorare di più con italiani!”.