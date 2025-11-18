Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 22enne è stato denunciato per violenza sessuale a Padova, dove una ragazza di 17 anni è stata aggredita su un autobus mentre si recava a scuola. L’attivazione del codice rosso e l’emissione di un Dacur sono state disposte dal Questore, mentre sono state avviate anche procedure amministrative per la richiesta di asilo dell’indagato.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata del giorno precedente alla denuncia, quando una giovane di 17 anni si trovava su un autobus diretto a scuola. Dopo poche fermate, un giovane è salito a bordo e si è seduto dietro di lei. Approfittando della situazione, il ragazzo ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime, compiendo atti che rientrano nella fattispecie di violenza sessuale.

La reazione della vittima e la richiesta di aiuto

La ragazza, profondamente turbata dall’accaduto, è riuscita a liberarsi dalla presa dell’aggressore e a scendere dal mezzo pubblico. Il giorno successivo, mentre stava per salire nuovamente sullo stesso autobus, ha riconosciuto la presenza del giovane che l’aveva aggredita. Senza esitazione, la 17enne ha chiesto aiuto, permettendo così l’intervento tempestivo degli agenti delle Volanti.

Le indagini e l’attivazione del codice rosso

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato il sospettato e avviato gli accertamenti necessari. Al termine delle verifiche, è stato attivato il cosiddetto “codice rosso”, una procedura che garantisce la massima priorità alle indagini in caso di violenza sessuale e altri reati di particolare gravità. Il 22enne è stato quindi formalmente indagato per violenza sessuale.

Le misure adottate dal Questore

Considerata la gravità dei fatti, il Questore di Padova ha disposto nei confronti del giovane un Dacur, ovvero un divieto di accesso per due anni alle aree interne delle infrastrutture di trasporto pubblico, sia urbane che extraurbane, incluse quelle ferroviarie, aeroportuali e marittime. Tale misura mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire ulteriori episodi simili.

La posizione amministrativa dell’indagato

Oltre alle conseguenze penali, sono state avviate anche procedure amministrative nei confronti del 22enne, di origine pachistana, che risulta avere in corso una richiesta di asilo politico. L’Ufficio immigrazione della Questura ha provveduto a segnalare il caso alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, al fine di valutare il rigetto dell’istanza presentata.

IPA