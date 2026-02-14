Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini hanno oscurato l’illuminazione pubblica per mettere a segno un furto nella zona Aria Sana di Lecce. L’episodio si è verificato nella serata del 12 febbraio, quando gli agenti sono stati allertati dalla Sala Operativa per intensificare i controlli contro i furti di autovetture in città.

Controlli straordinari e allerta per i furti d’auto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 12 febbraio sono stati predisposti servizi di controllo del territorio dal Questore della provincia di Lecce, con l’obiettivo di contrastare i diversi fenomeni di criminalità e, in particolare, i furti di autovetture. Gli agenti impegnati nelle attività di pattugliamento sono stati invitati a prestare particolare attenzione a questo tipo di reato, dopo alcune segnalazioni ricevute dalla Sala Operativa.

La scoperta nella zona Aria Sana

Durante una perlustrazione nella zona denominata “Aria Sana”, le volanti hanno notato una situazione sospetta: la cabina che custodisce il contatore dell’illuminazione pubblica era stata manomessa e le strade circostanti risultavano completamente al buio. Questo particolare ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di effettuare un controllo approfondito dell’area.

Il tentato furto e la fuga dei sospetti

Nel corso delle verifiche, nei pressi di un’autovettura Alfa Romeo Stelvio, i poliziotti hanno sorpreso due uomini vestiti di nero e con il volto coperto da passamontagna. Alla vista della pattuglia, i sospetti si sono dati immediatamente alla fuga a bordo del veicolo, facendo perdere le proprie tracce.

La targa rubata e l’allerta alle pattuglie

Gli agenti hanno subito effettuato accertamenti sulla targa dell’Alfa Romeo Stelvio in fuga, scoprendo che risultava appartenere a una Jeep Renegade oggetto di furto. È stata quindi diramata un’allerta a tutte le pattuglie presenti sul territorio per avviare le ricerche dell’auto e dei fuggitivi.

Il ritrovamento della Renault Mégane e degli strumenti da scasso

Nel frattempo, la pattuglia rimasta nella zona ha proseguito i controlli e ha individuato una Renault Mégane con il quadro elettrico acceso. All’interno dell’auto, sul tappetino, è stato rinvenuto un dispositivo di decodificazione del codice chiave, collegato alla presa OBD del veicolo, insieme a un dispositivo circolare simile a un magnete su cui era appoggiata una chiave elettronica Renault.

Sequestro degli strumenti e indagini in corso

Gli strumenti, utilizzati per la programmazione o la clonazione di chiavi elettroniche, sono stati sequestrati per consentire ulteriori accertamenti tecnici e per l’eventuale rilevamento di impronte digitali lasciate dagli autori del tentato furto. Il proprietario della Renault Mégane è stato informato dell’accaduto e ha sporto denuncia presso le autorità competenti.

IPA