Osimhen denunciato da Mercedes, 90 mila euro di rate non pagate e Gle ibrida non restituita dopo il leasing

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex calciatore del Napoli Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray, è stato denunciato da Mercedes. L’attaccante nigeriano è accusato di non aver pagato il programma di rate concordato nel 2023 per mettersi alla guida di una Gle ibrida e di non aver restituito il veicolo alla fine del contratto. Il debito ammonterebbe a 90 mila euro.

Perché Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes

Stando a quanto riportato da Il Giorno, il legale rappresentante di Mercedes-Benz Financial Services Italia spa ha presentato nelle scorse ore una querela contro Victor Osimhen alla stazione Crescenzago dei carabinieri.

L’attaccante nigeriano ex Napoli è accusato di appropriazione indebita: l’emissario del colosso automobilistico tedesco ha riferito ai militari dell’Arma che il calciatore avrebbe stipulato nel 2023 un contratto di leasing per una Gle ad alimentazione ibrida, senza però corrispondere le rate del veicolo (per un insoluto complessivo di circa 90 mila euro) e senza restituire la macchina alla fine del contratto.

ANSA

La passione di Victor Osimhen per le automobili è cosa nota: di recente il giocatore, ora al Galatasaray, è stato immortalato a Lagos alla guida di una Lamborghini Revuelto total black.

Victor Osimhen e la polemica ai tempi del Covid

Victor Osimhen era finito nel mirino delle critiche ai tempi dell’emergenza coronavirus, quando risultò positivo al Covid: mentre si trovava in Nigeria, era stato immortalato mentre sventolava banconote e ballava senza utilizzare la mascherina a un party.

De Laurentiis rinviato a giudizio per l’acquisto di Osimhen

Anche l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli è finito al centro di un caso.

Nel novembre 2025, il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio anche Andrea Chiavelli e il club. Al centro del procedimento ci sono presunte plusvalenze fittizie nell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille, oltre che nella compravendita del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019.

Attraverso un comunicato, la Società sportiva calcio Napoli ha espresso “stupore e sconcerto” per il provvedimento di rinvio a giudizio.

La prima udienza del processo è fissata per il 2 dicembre del 2026. Il Napoli si è detto “sereno e fiducioso” rispetto agli esiti del procedimento giudiziario.