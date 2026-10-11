Ospedale Molinette salva la vita a una 28enne greca con un trapianto di fegato, l'intervento in tempi record

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una studentessa greca in punto di morte è stata salvata con un trapianto di fegato in superurgenza all’Ospedale Molinette di Torino. È la storia della 28enne Eirini, fotografata insieme ai chirurghi che l’hanno operata in extremis dopo la rapida degenerazione di un’insufficienza epatica subita a causa del morbo di Wilson. “Mi avete salvata nel mio ultimo giorno di vita” ha detto la ragazza ringraziando tutto il team medico.

L’insufficienza epatica fulminante

La 28enne, studentessa nei Paesi Bassi, è affetta dal morbo di Wilson, una rara patologia genetica caratterizzata dall’accumulo di rame a livello epatico, e durante una vacanza nel suo Paese di origine è stata colpita da un’insufficienza epatica fulminante.

Ricoverata all’Hippokration General Hospital di Atene, le sue condizioni sono precipitate a causa della rapida evoluzione in insufficienza multiorgano.

ANSA

L’intervento in tempi record

Il quadro clinico critico ha fatto scattare il protocollo di collaborazione Italia-Grecia sui trapianti d’organo, con la richiesta di intervento urgente accolta dal direttore del Centro nazionale trapianti di Roma, dottor Giuseppe Feltrin, e del direttore del Centro trapianto fegato di Torino, professor Renato Romagnoli.

Il trasporto su un aereo medicalizzato dalla Grecia è stato predisposto in tempi record dal Centro regionale trapianti del Piemonte, guidato dal dottor Federico Genzano e nell’arco di 12 ore Eirini è arrivata nella sala operatoria delle Molinette, intubata, ventilata meccanicamente e in bilico tra la vita e la mote.

Il trapianto di fegato

Come riportato da Ansa, la 28enne è stata inserita nella lista d’attesa nazionale per un trapianto di fegato in superurgenza dopo la valutazione da parte della dottoressa Silvia Martini.

L’intervento è stato possibile grazie alla disponibilità rilevata in poche ore di un organo da donatore deceduto in una regione vicina compatibile con la ragazza.

Dopo una operazione durata 10 ore e un complesso decorso post-trapianto, la studentessa greca è stata dichiarata fuori pericolo di vita ed è riuscita a superare le diverse complicanze medico-chirurgiche durante la degenza, ricevendo le dimissioni dopo tre mesi.