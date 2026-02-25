Ospedale San Giovanni Bosco a Napoli controllato dal clan Contini, 4 arresti: ex poliziotto tra i 76 indagati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il clan Contini avrebbe esercitato per anni un controllo su servizi, attività economiche e perfino sui ricoveri dei pazienti dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. È quanto emerge dalle indagini di carabinieri e Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulle infiltrazioni della camorra nella Sanità. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto quattro misure cautelari, di cui tre già eseguite, nei confronti di tre presunti affiliati dell’organizzazione criminale e di un avvocato ritenuto vicino al sodalizio. In tutto risultano indagate 76 persone.

L’ombra della camorra Contini sull’ospedale di Napoli

Gli inquirenti descrivono un sistema articolato che avrebbe consentito al clan Contini di condizionare diversi settori dell’ospedale napoletano.

Il gruppo criminale sarebbe riuscito a gestire alcune attività interne alla struttura – tra cui il servizio bar e i distributori automatici – evitando il pagamento dei canoni di locazione dovuti all’Asl e utilizzando utenze elettriche senza regolare autorizzazione.

ANSA

L’influenza dell’organizzazione camorristica si sarebbe estesa anche ad altri ambiti sensibili, grazie alla collaborazione di personale sanitario e parasanitario, addetti alla vigilanza privata e dipendenti di società operanti all’interno dell’ospedale.

In questo contesto sarebbero stati garantiti accessi privilegiati per ricoveri a esponenti della criminalità organizzata, in violazione delle procedure ufficiali.

Truffe assicurative e certificati medici falsi

Il sistema di controllo del clan Contini sul San Giovanni Bosco includeva minacce, prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura.

Una parte rilevante dell’inchiesta riguarda diverse truffe ai danni di compagnie assicurative. Gli indagati, secondo l’accusa, avrebbero simulato incidenti stradali avvalendosi di testimoni falsi, consulenze tecniche alterate e certificazioni mediche non veritiere.

L’obiettivo era l’ottenimento di risarcimenti indebiti. In alcuni casi, i certificati sanitari falsificati sarebbero stati utilizzati anche per ottenere benefici giudiziari come la scarcerazione.

Tra le condotte contestate figura anche il trasporto illecito di salme tramite ambulanze riconducibili a un’associazione attiva nel servizio di emergenza, arginando i canali autorizzati delle imprese funebri.

L’avvocato indagato avrebbe gestito i capitali del clan

Tra le persone colpite da misura cautelare figura anche l’avvocato Salvatore D’Antonio, 51 anni, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo la Procura, il legale avrebbe avuto un ruolo nella gestione e nel reinvestimento dei proventi illeciti del clan, compresi quelli derivanti dalle frodi assicurative. Le somme sarebbero state impiegate nell’acquisto di immobili, veicoli e opere d’arte.

A D’Antonio è stata inoltre contestata un’attività di intermediazione tra detenuti affiliati e le loro famiglie, mediante la quale sarebbero state distribuite le cosiddette “mesate”. Vale a dire gli stipendi destinati ai membri dell’organizzazione in carcere.

Coinvolti anche un ex poliziotto e funzionari pubblici

Nel registro degli indagati figurano anche sei pubblici ufficiali. Tra questi un ispettore della polizia in congedo, un funzionario dell’Inps in servizio a Napoli, un ex dipendente dell’Ufficio Patrimonio dell’ospedale, due medici attualmente in servizio e un operatore sanitario in servizio all’epoca dei fatti.

Alcuni di loro avrebbero fornito informazioni riservate all’avvocato arrestato, in un rapporto definito dagli inquirenti di “stabile compenetrazione” con l’organizzazione criminale.

Già altre indagini in passato hanno documentato come la camorra, ma in particolare il clan Contini, avesse messo le mani della struttura ospedaliera partenopea imponendo i propri voleri con minacce e violenze.

Ospedale San Giovanni Bosco, i problemi sanitari e le ispezioni dei Nas

L’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli era già finito negli anni scorsi al centro di diverse segnalazioni per criticità igienico-sanitarie, che avevano richiesto l’intervento dei carabinieri del Nas e delle autorità regionali.

Tra il 2018 e il 2019, in particolare, alcuni episodi avevano suscitato clamore a livello nazionale. In più reparti del presidio ospedaliero furono segnalate invasioni di formiche, arrivate fino ai letti dei pazienti ricoverati.

In un caso, documentato anche da immagini diffuse pubblicamente, gli insetti erano stati trovati sul corpo di una paziente allettata e intubata. La circostanza portò all’immediata chiusura e bonifica della stanza interessata e all’avvio di accertamenti interni.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici citati in atti istituzionali regionali, non fu esclusa nemmeno l’ipotesi di atti dolosi o di sabotaggio, legati a interessi illeciti nella gestione di attività economiche presenti nell’area ospedaliera.

Cos’è il clan Contini, uno dei gruppi più potenti della camorra

Il clan Contini è un’organizzazione camorristica attiva a Napoli, con base storica nel quartiere San Carlo all’Arena, e rappresenta uno dei gruppi criminali più influenti del panorama partenopeo.

Fondato nei primi Anni Ottanta dal boss Edoardo Contini, l’organizzazione è entrata a far parte della cosiddetta Alleanza di Secondigliano insieme ai clan Licciardi e Mallardo. Una confederazione ritenuta dagli investigatori tra le più strutturate e potenti della camorra contemporanea.

Nel corso degli anni il gruppo ha sviluppato un modello operativo che affianca alle attività tradizionalmente criminali – come traffico di droga, estorsioni e usura – un forte orientamento imprenditoriale, con investimenti in immobili, aziende e attività commerciali.

Questa strategia di diversificazione economica avrebbe consentito al clan di reinvestire i proventi illeciti in circuiti apparentemente legali. Secondo diverse relazioni investigative, il gruppo si sarebbe distinto anche per una struttura interna particolarmente coesa.

In particolare è stato posto l’accento sull’apparente assenza di scissioni interne e di collaboratori di giustizia. Un elemento che ne ha rafforzato nel tempo la stabilità rispetto ad altri clan napoletani.

Le attività del clan Contini non si limiterebbero al territorio campano, ma avrebbero interessato anche altre aree italiane ed europee. Soprattutto nei settori del reinvestimento economico, come quello immobiliare e della ristorazione.