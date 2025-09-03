Ospedali "pronti per la guerra" in Francia, la circolare del ministero e il piano per il 2026 per un conflitto
Ospedali francesi si preparano ad accogliere 15mila soldati in caso di guerra: disposta con una circolare la mobilitazione del sistema sanitario in Francia
Gli ospedali civili in Francia preparano i reparti per affrontare uno scenario di guerra. Il ministero della Salute transalpino ha disposto la mobilitazione del sistema sanitario entro marzo 2026 in vista di un eventuale conflitto, che secondo le stime potrebbe portare le strutture a prendere in cura, in coordinamento con Ue e Nato, fino a 15mila soldati da tutta Europa, con picchi fino a 250 pazienti al giorno.
La mobilitazione degli ospedali in Francia
Modalità e tempistiche di preparazione alla guerra degli ospedali francesi sono contenute da una circolare inviata il 18 luglio e resa nota dal settimanale Le Canard Enchainé, che ne ha preso visione.
Nel documento il ministero della Salute ha avvertito le agenzie regionali della sanità di allestire sul territorio, in collaborazione con il ministero della Difesa, centri di prima accoglienza che permettano di accogliere grandi numeri di soldati feriti in un eventuale conflitto in Europa, smistarli nelle strutture più idonee e, in caso di militari stranieri, rimpatriarli verso il loro Paese una volta ristabiliti.
L’ospedale universitario parigino La Pitie-Salpetriere
La circolare del Ministero
Secondo quando disposto nella circolare, gli ospedali francesi dovranno essere pronti entro marzo 2026 a potenziare posti letto e attrezzature specialistiche, oltre a formare il personale sanitario sull’affrontare ferite da combattimento e traumi complessi, spesso differenti da quelli trattati in contesti civili.
Il ministero della Salute stima il sistema dovrà essere preparato su scala nazionale, in coordinamento con l’Unione europea e la Nato, a ricevere oltre 100 pazienti al giorno per 60 giorni consecutivi, con “picchi di attività che possono raggiungere 250 pazienti al giorno per tre giorni consecutivi”.
Il documento calcola in generale la necessità di dover ricoverare dai 10mila ai 15mila soldati in un periodo compreso tra i 10 e i 180 giorni.
Le misure di precauzione
L’orizzonte temporale di marzo 2026 ha diffuso in Francia e non solo uno stato di apprensione per la previsione del coinvolgimento dell’Europa in guerra in un futuro prossimo.
La ministra della Salute Catherine Vautrin, ha tenuto a spegnere qualsiasi allarmismo precisando che si tratti di “misure precauzionali di routine”. necessarie per rafforzare “stock strategici” in modo da affrontare qualsiasi tipo di emergenza.
“Ricordatevi – ha dichiarato al canale di informazione francese BFMTV– per il Covid non c’erano parole abbastanza dure per criticare l’impreparazione del paese. È del tutto normale che il Paese anticipi le crisi. Fa parte della responsabilità delle amministrazioni centrali”.