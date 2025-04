Ospita 8 connazionali in casa trasformata in ostello abusivo: 54enne cinese denunciata a Padova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova. Una cittadina cinese di 54 anni è stata accusata di aver dato ospitalità abusiva a 8 connazionali in un appartamento.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ispezione locale presso un appartamento situato nella Torre Belvedere, in piazzale Stazione.

Dettagli dell’ispezione

Durante l’ispezione, avvenuta nelle prime ore del mattino di venerdì 21 marzo, sono stati trovati 8 cittadini cinesi oltre alla titolare del contratto di affitto. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di numerosi posti letto nelle cinque stanze dell’appartamento, tutte numerate come stanze d’albergo.

Identificazione e conseguenze

Tutte le persone trovate nell’abitazione sono state accompagnate in Questura per l’identificazione. Tra loro, 7 sono risultati regolari in Italia, mentre uno è stato rimpatriato in Cina dopo il rigetto della richiesta di Protezione Internazionale.

Indagini in corso

Gli investigatori hanno scoperto che la donna offriva alloggio ai connazionali a una tariffa giornaliera variabile tra 10€ e 30€, senza registrare la loro presenza. Sono in corso indagini per individuare eventuali canali di pubblicizzazione della struttura.

Provvedimenti legali

L’appartamento è stato posto sotto sequestro preventivo e la donna è stata denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Questore di Padova ha avviato il procedimento di revoca del permesso di soggiorno della cittadina cinese.

