Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone sono state portate in carcere con l’accusa di estorsione. L’ordinanza è stata eseguita all’alba nella provincia di Roma: secondo l’ipotesi investigativa, gli indagati avrebbero minacciato un imprenditore agricolo per farsi consegnare denaro, simulando legami con una famiglia mafiosa.

La denuncia dell’imprenditore: tre arresti per estorsione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita dalla denuncia presentata a metà settembre dal titolare di una struttura equestre di Ponzano Romano. A metà giugno l’uomo aveva ricevuto in custodia giudiziale sedici cavalli, sequestrati in Sicilia nell’ambito di indagini sulle corse clandestine. Pochi giorni dopo, un conoscente legato al mondo dell’equitazione si sarebbe offerto di mediare, sostenendo che gli animali appartenessero a una famiglia siciliana asseritamente mafiosa.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe prospettato ritorsioni, tra cui il danneggiamento delle strutture e l’incendio dell’azienda, se non fosse stato pagato un «risarcimento» per aver ospitato i cavalli. Per rendere credibile la minaccia avrebbe fatto ascoltare messaggi vocali con accento siciliano e accompagnato l’imprenditore a un incontro a Valmontone con un secondo complice, ex pugile, presentato come cugino della presunta famiglia.

Le somme richieste

All’incontro il secondo uomo avrebbe preteso subito 10.000 euro, minacciando spedizioni punitive in caso di rifiuto. L’imprenditore, sottoposto a pressione psicologica, avrebbe pagato la somma in due tranche da 5.000 euro. Le richieste sarebbero poi proseguite, fino a raggiungere complessivamente 88.800 euro. In questa fase sarebbe intervenuto anche un terzo complice, con telefonate e comunicazioni intimidatorie.

Temendo per la propria incolumità e per quella dei familiari, e esasperato dalle minacce, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri. Le indagini del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, avrebbero ricostruito una messinscena: chiamate, messaggi, lettere anonime e note vocali artefatte sarebbero stati utilizzati per convincere la vittima a pagare e a proteggere la propria famiglia.

L’ordinanza e la presunzione d’innocenza

I Carabinieri hanno eseguito la misura cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura. I tre indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, con l’aggravante di aver agito in più persone e con il metodo mafioso. Sono stati condotti in carcere e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.