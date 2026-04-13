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Risolto un caso di occupazione abusiva a Cremona, dove un uomo di 56 anni è stato aiutato dalla Polizia di Stato a rientrare nella propria abitazione popolare, dopo che un conoscente di 42 anni gli aveva impedito l’accesso. L’intervento è stato richiesto per ripristinare il diritto dell’assegnatario all’alloggio, dopo vani tentativi di mediazione privata.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando le Volanti della Questura di Cremona sono state chiamate a intervenire nei pressi del centro cittadino. Un cittadino italiano, assegnatario di un alloggio popolare dell’A.L.E.R., ha chiesto aiuto dopo essersi trovato impossibilitato a rientrare nella propria abitazione.

L’occupazione abusiva dell’alloggio popolare

L’uomo, di 56 anni, aveva ospitato per alcuni mesi un conoscente, anch’egli italiano, di 42 anni e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e contro il patrimonio. Dopo un periodo di convivenza, il conoscente aveva deciso di non permettere più all’assegnatario di accedere all’appartamento, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

La mediazione della Polizia e la restituzione delle chiavi

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la porta d’ingresso dell’abitazione sbarrata dall’interno. È stata quindi avviata un’opera di mediazione con l’occupante abusivo, che dopo un confronto con la Polizia ha accettato di lasciare spontaneamente l’immobile. L’uomo ha riconsegnato le chiavi all’avente diritto, che ha potuto così rientrare finalmente nella propria casa.

Il ringraziamento dell’assegnatario e la conclusione dell’intervento

L’assegnatario dell’alloggio ha espresso profonda gratitudine agli agenti della Polizia di Stato per l’aiuto ricevuto, sottolineando l’importanza del loro intervento nel restituirgli la possibilità di tornare nella propria abitazione. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze, grazie alla mediazione e alla professionalità dimostrate dalle forze dell’ordine di Cremona.

IPA