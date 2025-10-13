Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di armi e droga nel centro di Ospitaletto. Un uomo di 39 anni, di origine albanese e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre guidava senza patente. La perquisizione del veicolo e dell’abitazione ha portato al sequestro di un revolver con matricola abrasa e di 800 grammi di hashish. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e le indagini sono in corso per chiarire la provenienza delle armi e possibili collegamenti con altre attività illecite.

Il controllo stradale e il fermo dell’uomo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere i reati nella zona di Ospitaletto. I militari della Compagnia di Chiari hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata condotta da un uomo che, alla vista della pattuglia, ha mostrato segni di nervosismo e un atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con un controllo più approfondito.

La scoperta delle armi e degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione dell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto un revolver calibro .357 Magnum con matricola abrasa, un elemento che fa ipotizzare la possibile provenienza illecita dell’arma. Oltre al revolver, sono stati trovati anche vari arnesi atti allo scasso e una pistola giocattolo. La presenza di questi oggetti ha rafforzato i sospetti degli investigatori circa il coinvolgimento dell’uomo in attività criminali.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

Non soddisfatti dei risultati ottenuti dal controllo del veicolo, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del 39enne. All’interno del freezer, ben nascosti tra gli alimenti, sono stati trovati 800 grammi di hashish, suddivisi in panetti pronti per essere immessi sul mercato. Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato fa pensare a un’attività di spaccio di una certa rilevanza.

L’arresto e la convalida dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione illegale di armi, possesso di strumenti atti allo scasso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente, è stato trasferito presso il carcere di Brescia, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e l’indagato rimane in custodia cautelare in attesa di ulteriori sviluppi.

Le indagini in corso e i possibili collegamenti con altre attività illecite

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza del revolver e per verificare se l’uomo sia coinvolto in una rete più ampia di reati sul territorio. Gli inquirenti stanno analizzando i contatti e i movimenti del 39enne, già noto alle forze dell’ordine, per individuare eventuali complici o collegamenti con altri episodi di spaccio e detenzione di armi nella zona di Brescia.

