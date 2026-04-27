Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto all’interno di una struttura sanitaria assistenziale di Caserta: un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e posto ai domiciliari dopo che nella sua stanza sono stati trovati diversi panetti di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della sostanza. L’intervento è stato eseguito dopo che la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia presso la RSA, dove l’uomo si aggirava con fare sospetto. La quantità e le modalità di conservazione della droga hanno portato i militari a ritenere che la sostanza fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta nella struttura sanitaria

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione che ha richiesto l’invio di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta presso una RSA del territorio. Giunti sul posto, i militari hanno subito notato il comportamento sospetto di un 53enne di origine napoletana, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

Durante il controllo, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione personale nei confronti dell’uomo, estendendo poi l’ispezione alla stanza a lui assegnata all’interno della struttura. Nel comodino sono stati trovati piccoli quantitativi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della stessa sostanza. Tuttavia, la scoperta più significativa è avvenuta poco dopo: all’interno della fodera del cuscino, i militari hanno rinvenuto tre panetti integri di hashish, ciascuno del peso di circa 100 grammi.

Modalità di conservazione e finalità di spaccio

La presenza di strumenti idonei alla suddivisione della sostanza, come il bilancino e il coltello, insieme alla quantità di droga trovata, ha fatto ritenere agli inquirenti che la sostanza non fosse destinata all’uso personale, ma piuttosto allo spaccio. Il materiale è stato immediatamente sequestrato dai Carabinieri, che hanno così interrotto una possibile attività illecita all’interno della struttura sanitaria.

L’arresto e le conseguenze per il 53enne

A seguito del rinvenimento dello stupefacente, il 53enne è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione ha messo in luce l’importanza dei controlli anche in contesti apparentemente insospettabili come le RSA, dove la presenza di sostanze stupefacenti può rappresentare un grave rischio per la sicurezza degli ospiti e del personale.

IPA