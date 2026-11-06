Ospiti fantasma e pregiudicati in camera all'Hotel Ambra di Milano: il questore lo chiude

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ospiti fantasma, mai registrati, e tra loro diversi pregiudicati. Per questo il questore di Milano Bruno Megale ha sospeso per 15 giorni la licenza dell’Hotel Ambra, in via Antonio Caccianino. Il provvedimento è stato notificato al titolare il 5 novembre 2026 dagli agenti del Commissariato Lambrate.

Quattro controlli in pochi mesi

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, la sospensione è stata disposta in base all’articolo 100 del Tulps, che consente al questore di fermare un’attività quando diventa ritrovo di persone pregiudicate o un pericolo per l’ordine pubblico. Nei controlli degli ultimi mesi gli agenti hanno trovato più volte persone con precedenti penali che non risultavano tra gli alloggiati, senza che la loro identità fosse stata comunicata all’autorità di pubblica sicurezza.

Il primo controllo risale ad aprile, quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno identificato cinque ospiti: tre non erano registrati. A fine agosto i poliziotti ne hanno trovati altri due senza documenti e non censiti. Dagli accertamenti è emerso che uno dei due era sottoposto a una misura cautelare non detentiva, con obblighi da rispettare in un commissariato di Roma.

Il documento contraffatto e le stanze passate al setaccio

A settembre i poliziotti sono tornati e, vicino alla reception, hanno trovato due persone che non comparivano tra gli ospiti registrati. Una era senza documenti d’identità, l’altra aveva precedenti per reati contro il patrimonio e in tasca un documento contraffatto. Al termine degli accertamenti il titolare è stato denunciato per l’omessa comunicazione alla polizia.

A fine settembre, non avendo ricevuto dal personale un quadro preciso delle presenze, gli agenti hanno controllato tutte le stanze. Altri due ospiti sono risultati non censiti: uno, con diversi precedenti, era destinatario di un ordine del questore di lasciare l’Italia, l’altro era irregolare sul territorio nazionale. Per il titolare è scattata una seconda denuncia.

IPA