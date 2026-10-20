Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sei persone sono state denunciate a piede libero nella provincia di Trapani per non aver comunicato le presenze degli ospiti delle loro strutture ricettive alle autorità. L’operazione rientra nell’ambito di un’intensificazione dei controlli della Polizia volti a verificare il rispetto delle normative vigenti sul soggiorno in strutture alberghiere e loro affini.

I controlli nelle strutture ricettive a Trapani

Gli accertamenti sono stati condotti dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Trapani nell’ambito dei controlli periodici.

L’attività ha portato alla denuncia in stato di libertà di sei soggetti, titolari o rappresentanti di strutture ricettive, per la mancata comunicazione delle generalità degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli obblighi di comunicazione, secondo la legge

La normativa richiamata, contenuta nell’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, impone alle strutture di trasmettere i dati degli ospiti entro sei ore dall’arrivo, se il soggiorno dura meno di 24 ore.

Per permanenze più lunghe, la comunicazione deve avvenire entro le 24 ore successive all’arrivo.

Il caso del b&b di Marsala

Tra le strutture coinvolte c’è anche un B&B di Marsala, finito all’attenzione degli agenti dopo gli assembramenti di domenica 11 ottobre.

Dai controlli è emerso che la struttura non comunicava da anni le generalità degli ospiti all’autorità competente.

IPA