Ospiti non registrati nelle strutture ricettive, sei denunce tra Trapani e Marsala a titolari e rappresentanti
Sei titolari e rappresentanti di strutture ricettive sono stati deferiti nel Trapanese per non aver comunicato i dati degli ospiti alla Questura.
Sei persone sono state denunciate a piede libero nella provincia di Trapani per non aver comunicato le presenze degli ospiti delle loro strutture ricettive alle autorità. L’operazione rientra nell’ambito di un’intensificazione dei controlli della Polizia volti a verificare il rispetto delle normative vigenti sul soggiorno in strutture alberghiere e loro affini.
- I controlli nelle strutture ricettive a Trapani
- Gli obblighi di comunicazione, secondo la legge
- Il caso del b&b di Marsala
I controlli nelle strutture ricettive a Trapani
Gli accertamenti sono stati condotti dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Trapani nell’ambito dei controlli periodici.
L’attività ha portato alla denuncia in stato di libertà di sei soggetti, titolari o rappresentanti di strutture ricettive, per la mancata comunicazione delle generalità degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Gli obblighi di comunicazione, secondo la legge
La normativa richiamata, contenuta nell’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, impone alle strutture di trasmettere i dati degli ospiti entro sei ore dall’arrivo, se il soggiorno dura meno di 24 ore.
Per permanenze più lunghe, la comunicazione deve avvenire entro le 24 ore successive all’arrivo.
Il caso del b&b di Marsala
Tra le strutture coinvolte c’è anche un B&B di Marsala, finito all’attenzione degli agenti dopo gli assembramenti di domenica 11 ottobre.
Dai controlli è emerso che la struttura non comunicava da anni le generalità degli ospiti all’autorità competente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.