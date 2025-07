Ossa umane tra i rifiuti del San Camillo di Roma, scoperte nell'ascensore del reparto in ristrutturazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante i lavori di ristrutturazione di un padiglione dismesso dell’ospedale San Camillo di Roma sono state ritrovate alcune ossa umane tra i rifiuti, nel vano di un ascensore non funzionante. I carabinieri hanno sequestrato l’area e stanno svolgendo indagini per capire se si possano trovare maggiori informazioni sulla persona a cui appartenevano i resti.

Un operaio di un’azienda che sta effettuando i lavori di ristrutturazione su un padiglione dismesso dell’ospedale San Camillo di Roma ha ritrovato, nel vano di un ascensore, alcune ossa umane.

I resti, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, sembrano datati. Sarebbero stati nascosti in mezzo ad alcuni rifiuti finiti nel vano dell’ascensore durante gli anni di abbandono del padiglione.

L’operaio che ha ritrovato le ossa sarebbe rimasto in stato di shock. I lavori sono stati interrotti all’arrivo delle autorità sul luogo del ritrovamento.

Le indagini dei carabinieri

Dopo la segnalazione del ritrovamento di ossa umane tra i rifiuti di un reparto dismesso dell’ospedale San Camillo di Roma, sul posto sono arrivati i carabinieri del gruppo investigativo di via in Selci.

I militari hanno subito delimitato l’area con l’aiuto dei colleghi della stazione Monteverde Nuovo. Il padiglione è stato posto sotto sequestro per procedere alle indagini sul ritrovamento.

Sul posto anche il medico legale che ha svolto i primi rilievi, datando le ossa e constatando che si tratta di resti molto datati, circostanza che potrebbe rendere anche molto difficile l’identificazione.

Il padiglione in ristrutturazione

Il padiglione abbandonato in cui sono stati ritrovati i resti è il Monaldi, unica struttura non utilizzata di tutto il complesso del San Camillo. Tra il 1999 e il 2001 l’edificio era stato completamente ristrutturato, ma non era mai entrato in funzione.

La zona era diventata rifugio di senzatetto e altri emarginati fino al 2017, quando a seguito di un’inchiesta del quotidiano La Repubblica, fu sgomberato dalle autorità.

I nuovi lavori di ristrutturazione sono cominciati nell’ambito di un ampio cantiere, finanziato con i fondi del Pnrr, che include buona parte dei padiglioni dell’ospedale. Dovrebbero trasformare la struttura, con un investimento di 9 milioni di euro, in un ospedale di comunità.