Fatti di stalking e minacce hanno portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di un uomo di 76 anni a Ragusa. Il provvedimento, disposto dal gip su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato e prevede il divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di aver perseguitato una donna di 64 anni, ritenendola responsabile della fine del matrimonio della figlia.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un cittadino italiano di 76 anni. L’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Ragusa, è il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Gli agenti hanno raccolto elementi indiziari ritenuti gravi a carico dell’uomo, che sarebbe responsabile di condotte persecutorie ai danni di una donna di 64 anni.

La misura cautelare: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Il provvedimento adottato prevede il divieto assoluto per l’indagato di avvicinarsi e comunicare con la persona offesa. Contestualmente, è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento tecnologico che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte. Questa misura è stata ritenuta necessaria per garantire la sicurezza e la tranquillità della vittima, che ha vissuto un periodo di forte disagio a causa delle continue minacce e dei comportamenti ossessivi dell’uomo.

Le accuse: stalking e persecuzioni ripetute

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una serie di episodi che hanno visto l’indagato pedinare ripetutamente la donna e rivolgerle gravi offese verbali. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe agito spinto da un risentimento personale, attribuendo alla vittima la responsabilità della fine del matrimonio della propria figlia. Queste condotte persecutorie hanno generato nella donna uno stato di ansia e paura, rendendo necessario l’intervento della magistratura per tutelarne l’incolumità.

L’iter giudiziario e la tutela della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica di Ragusa ha richiesto e ottenuto dal gip l’emissione della misura cautelare. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, strumenti fondamentali per prevenire ulteriori episodi di stalking e garantire la serenità della persona offesa. L’adozione di tali misure riflette l’attenzione delle istituzioni verso la tutela delle vittime di atti persecutori, fenomeno purtroppo ancora diffuso e spesso sottovalutato.

Il ruolo della Polizia e della magistratura

La tempestività dell’intervento della Squadra Mobile e la collaborazione tra forze dell’ordine e autorità giudiziaria hanno permesso di interrompere una situazione potenzialmente pericolosa. L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta una delle soluzioni più efficaci per monitorare i soggetti sottoposti a misure restrittive, riducendo il rischio di recidiva e offrendo un supporto concreto alle vittime di stalking. L’azione congiunta della Polizia di Stato e della Procura di Ragusa testimonia l’impegno costante nella lotta contro i reati che minacciano la sicurezza personale e la libertà individuale.

Un fenomeno da non sottovalutare

Il caso di Ragusa si inserisce in un contesto più ampio, in cui le vittime di stalking e atti persecutori sono spesso costrette a convivere con la paura e l’angoscia. Le istituzioni, attraverso l’adozione di misure cautelari e strumenti tecnologici come il braccialetto elettronico, cercano di offrire una risposta concreta e tempestiva a chi si trova in situazioni di pericolo. La collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e magistratura è fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente questi reati, garantendo la tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte.

