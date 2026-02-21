Ostensione di San Francesco ad Assisi per la prima volta, il video delle ossa traslate nella Basilica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Le spoglie di San Francesco per la prima volta visibili a tutti. Nella Basilica inferiore di Assisi ha avuto inizio l’ostensione pubblica e prolungata del santo, in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia. Quasi 400mila i pellegrini attesi in un mese.

La traslazione delle ossa di San Francesco

La cerimonia è iniziata con l’estumulazione da parte dei frati della comunità del Sacro Convento dei resti mortali di San Francesco dal sarcofago della cripta in cui sono stati conservati fino a oggi, per poi proseguire con la celebrazione della traslazione e dei vespri nella chiesa inferiore, presieduta dal cardinale Ángel Fernandez Artime alla presenza di circa 300 religiosi.

“L’ostensione rientra tra le tante iniziative che vogliono testimoniare come il Santo di Assisi sia ancora oggi un dono per tutti”, ha dichiarato il direttore dell’ufficio comunicazione del Sacro Convento, fra Giulio Cesareo.

Le spoglie nella Basilica di Assisi

Il corpo di San Francesco fu preservato già subito dopo la sua morte e custodito nella cripta sotto l’altare maggiore della Basilica, resa inaccessibile per impedire il rischio di trafugamenti.

Tenute occultate nell’arco dei secoli, il ritrovamento delle ossa è fatto risalire tra il 12 e il 13 dicembre 1818, con la prima ricognizione ufficiale che confermò l’identità del Santo segnata nel 1819, a cui fecero seguito diversi altri studi delle spoglie del “Poverello di Assisi”.

L’ostensione pubblica

L’ostensione pubblica di San Francesco è stata autorizzata e benedetta da Papa Leone Leone XIV, nel solco delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Santo (1226-2026), che si terranno nella festa nazionale del 4 ottobre.

Sono già 370mila le persone provenienti da tutto il mondo che visiteranno la Basilica di Assisi nel prossimo mese, ma chiunque potrà vedere le reliquie dietro prenotazione fino al 22 marzo, quando il calendario di appuntamenti liturgici e culturali si chiuderà con la celebrazione conclusiva nella chiesa superiore, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.