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Dalle bacheche social alle perquisizioni sul campo: i controlli della Polizia sul contrasto alla devianza giovanile nel Catanese si chiudono con un arresto e una denuncia. L’operazione, condotta tra il capoluogo etneo e Paternò, è scattata dopo un’attenta attività di monitoraggio online che ha permesso agli agenti di individuare i due giovani responsabili.

La pistola modificata scoperta in una casa a Catania

Come anticipato, gli agenti della Squadra Mobile di Catania hanno intensificato l’attività sul web nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare criminalità e devianza giovanile. L’attenzione si è concentrata su siti e profili social utilizzati da giovani per incitare i coetanei a commettere reati o a ricorrere alla violenza e all’odio, anche mostrando armi da fuoco e armi bianche.

Il monitoraggio ha portato all’identificazione di un 19enne, che su instagram si era mostrato con una pistola, nascosta nell’immagine tramite emoticon. Dopo alcuni servizi di osservazione, gli investigatori hanno individuato la sua abitazione nel quartiere San Cristoforo e hanno eseguito una perquisizione. In casa è stata trovata una pistola di libera vendita, ma alterata: la canna era stata modificata per poter contenere cartucce da esplodere. L’arma, dotata di caricatore e munizioni, è stata sequestrata. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, portato nel carcere di piazza Lanza.

Un altro giovane denunciato

Le verifiche online hanno permesso di individuare anche un 20enne che, attraverso un profilo a lui riconducibile, ostentava sui social una pistola coperta da emoticon.

La perquisizione nella sua abitazione a Paternò ha portato al ritrovamento di due tirapugni in acciaio, uno dei quali realizzato artigianalmente saldando diversi bulloni, e di una pistola da softair sulla cui eventuale alterazione sono in corso accertamenti. Le armi sono state sequestrate e il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Il “vademecum” per commettere delitti

Nella disponibilità del ventenne gli agenti hanno trovato anche alcuni biglietti manoscritti.

Gli appunti riportavano le fasi ipotizzate per una possibile rapina, suggerimenti su come “fare soldi” e indicazioni per “accendere una macchina senza chiave”. Gli elementi hanno fatto ritenere che il giovane potesse prepararsi a commettere delitti.

Polizia di Stato