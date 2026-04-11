Ostia, Claudio Maierini arrestato per aver aggredito la troupe di Fuori dal Coro per il servizio sugli affitti
Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Ostia dopo aver minacciato una troupe televisiva: revocati i domiciliari per condotta incompatibile.
Fatti di minacce e aggressione hanno portato all’arresto del 63enne Claudio Maierini a Ostia, dopo che la sua condotta è stata giudicata incompatibile con la misura alternativa della detenzione domiciliare. L’uomo, già condannato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato trasferito in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria, a seguito di un episodio avvenuto durante le riprese del programma Tv “Fuori dal Coro“.
Le origini della vicenda
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, Maierini era sottoposto dal 2024 a una misura alternativa alla detenzione, a causa di precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Stava scontando la pena in un appartamento situato nella zona di Ostia levante, formalmente intestato a un suo familiare.
L’episodio durante le riprese televisive
L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’uomo in seguito a un episodio avvenuto nel quartiere. Durante le riprese di “Fuori dal Coro” dedicate al tema degli affitti non pagati, il sessantatreenne è sceso in strada e ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti della troupe. L’uomo ha poi minacciato i giornalisti, costringendoli ad allontanarsi dal luogo delle riprese.
Le indagini e la decisione della Magistratura
Le immagini dell’accaduto, trasmesse dal servizio televisivo, sono state visionate dagli investigatori del X Distretto di P.S. Lido. Gli agenti hanno immediatamente informato la Magistratura di sorveglianza, che ha valutato la condotta dell’uomo come incompatibile con il regime dei domiciliari.
Revoca dei domiciliari e trasferimento in carcere
L’Autorità giudiziaria ha quindi disposto la sospensione della misura alternativa, sostituendola con la detenzione in carcere. Gli stessi agenti del X Distretto di P.S. Lido hanno eseguito il provvedimento, conducendo il sessantatreenne presso la casa circondariale di Rebibbia, dove è stato associato al termine degli atti di rito.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.