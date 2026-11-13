Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state fermate per l’esplosione che ha devastato un immobile a Ostia. Una donna di 19 anni e un uomo di 26, entrambi originari di Roma, sono indiziati per l’attentato avvenuto il 23 ottobre in via dei Velieri. Secondo gli investigatori, il gesto sarebbe legato alla contesa delle piazze di spaccio del territorio lidense.

Esplosione ad Ostia: arrestati una 19enne e un 26enne

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Roma ha identificato i due dopo un’attività investigativa condotta insieme al X Distretto di P.S. Lido. Per entrambi è stato disposto il fermo di indiziato di delitto dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma. Le accuse comprendono tentata strage, tentato omicidio aggravato, danneggiamento aggravato, porto e detenzione di materiale esplosivo.

L’esplosione è avvenuta poco dopo le 21:30 in un edificio nella zona dei cosiddetti Lotti. La deflagrazione ha causato gravi danni all’atrio condominiale e a diverse unità immobiliari. Alcune persone, compreso il presunto obiettivo dell’attacco, sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di cure mediche.

L’ordigno e la ricostruzione

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze sullo svolgimento dei fatti e analizzato le immagini di telecamere collocate vicino al bersaglio. Le riprese hanno permesso, almeno in parte, di ricostruire gli spostamenti dei due indagati. L’attività è stata svolta dalla Squadra Mobile con il X Distretto di P.S. Lido.

L’ordigno, probabilmente assemblato in modo artigianale, conteneva una quantità di polvere esplodente stimata tra 2 kg e 4 kg. Sarebbe stato trasportato in una busta di plastica e posizionato in un punto ritenuto funzionale all’azione, prima della detonazione che ha danneggiato gravemente l’edificio.

Accertamenti ancora in corso

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, per chiarire il contesto dell’episodio e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone, anche con un possibile ruolo di mandanti.