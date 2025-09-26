Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 4 arresti e 15 denunce il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta nel primo pomeriggio di ieri sul litorale romano. L’intervento, finalizzato a contrastare la microcriminalità e a garantire la sicurezza dei cittadini, è stato messo in atto a Ostia nell’ambito del piano “Ostia sicura”.

Un’operazione ad alto impatto: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, decine di agenti del Distretto di P.S. Lido di Ostia, affiancati dai Falchi della Squadra Mobile e dalle unità cinofile antidroga, hanno dato vita a un’operazione coordinata e capillare. L’obiettivo era quello di rafforzare il controllo del territorio e prevenire i reati che più incidono sulla vita quotidiana dei residenti.

Controlli a tappeto tra litorale e centro: numeri e modalità

L’intervento si è articolato su diversi livelli: sono stati istituiti posti di blocco e di controllo sulle principali arterie stradali, effettuate perquisizioni domiciliari e veicolari, e svolte verifiche amministrative su centri commerciali ed esercizi pubblici. In totale, sono state identificate quasi 400 persone, con i riflettori puntati su 19 soggetti sospettati di essere coinvolti in attività illecite.

Quattro arresti: furto, documenti falsi e violazione di prescrizioni

Tra i risultati più rilevanti dell’operazione figurano 4 persone finite in manette. Le accuse spaziano dal furto al possesso di documenti contraffatti, fino alla violazione di prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. In particolare, un cittadino ecuadoriano di 33 anni è stato sorpreso in flagranza mentre tentava di fuggire con 500 euro di merce appena sottratta da un negozio del centro.

Violazione del divieto di avvicinamento: arrestato un cinquantenne

Un altro arresto è scaturito da una segnalazione al 112, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente. Un uomo di 50 anni, originario della Costa d’Avorio, è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, con la scusa di incontrare i figli. I poliziotti sono riusciti ad allontanarlo dall’abitazione della donna e a trarlo in arresto, garantendo così la sicurezza della vittima.

Documenti falsi: due giovani cileni arrestati

Durante un controllo di routine, due giovani di origine cilena, rispettivamente di 21 e 23 anni, sono stati arrestati per possesso di documenti contraffatti. I due hanno esibito un passaporto argentino che, a un esame più attento, è risultato falsificato in diversi punti. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso i reati legati all’identità e all’immigrazione.

Quindici denunce per reati vari: armi, immigrazione e oggetti atti allo scasso

Oltre agli arresti, l’operazione ha portato alla denuncia di 15 persone per una serie di reati che vanno dal porto abusivo di armi all’immigrazione clandestina, fino al possesso di oggetti atti ad offendere o di arnesi atti allo scasso. Questi risultati testimoniano la complessità e la varietà delle attività illecite riscontrate sul territorio.

Sequestri di droga e armi: controlli domiciliari e veicolari

Nel corso delle perquisizioni domiciliari e dei controlli sui veicoli, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un’arma detenuta in modo non conforme alle normative vigenti. Questi sequestri rappresentano un ulteriore tassello nella lotta alla criminalità e alla diffusione di droga nella zona.

Sanzioni amministrative: 2.000 euro per irregolarità nei locali

Numerose anche le sanzioni amministrative elevate durante l’operazione: i titolari di esercizi commerciali sono stati multati per un totale di 2.000 euro, a causa di carenze riscontrate sia sotto il profilo della normativa edilizia sia per quanto riguarda gli obblighi fiscali relativi alla vendita di alcolici all’ingrosso.

Presidio costante e sicurezza per i cittadini

Le forze dell’ordine hanno assicurato che il presidio sul territorio continuerà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire una presenza visibile e rassicurante per i cittadini onesti che vivono e lavorano a Ostia. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, volto a tutelare la sicurezza e la serenità della comunità locale.

