Ostia senza internet domenica 25 ottobre 2026, blackout nelle connessioni anche all’Infernetto e Acilia

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Nella mattinata del 25 ottobre diverse persone che vivono nella zona di Ostia, Infernetto e Acilia, nel comune di Roma, hanno segnalato problemi con la rete internet. Non sembra che il blackout dipenda da un singolo provider. Il guasto potrebbe quindi riguardare l’intera rete che connette i quartieri, e non soltanto i server di proprietà di un’azienda.

Il blackout di internet a Ostia

Fin dalle prime ore della mattinata del 25 ottobre diversi utenti della zona di Ostia Lido, dell’Infernetto e di Acilia, nel comune di Roma, hanno segnalato problemi con l’accesso a internet attraverso le linee fisse.

L’area coinvolta dal malfunzionamento sembra essere piuttosto vasta e include i quartieri e le frazioni a sud ovest del centro di Roma, fino ad arrivare al litorale.

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Non si segnalano invece problemi al vicino aeroporto di Fiumicino. L’interruzione di internet sembra limitata alla parte meridionale del litorale romano. La situazione ha iniziato a tornare alla normalità a partire dalle 9.

Le segnalazioni degli utenti

A essere intaccata dal problema a internet sembra essere soltanto la linea fissa. Le segnalazioni degli utenti sono infatti arrivate attraverso i social network, tramite la rete mobile.

Diversi cittadini si sono lamentati sui vari gruppi Facebook di quartiere, segnalando i disservizi, che sembrano interessare soprattutto le utenze domestiche.

Al momento né il Comune di Roma né le società provider di internet hanno commentato la situazione ed è quindi difficile capire l’origine del guasto.

Problema esteso a tutti i provider

Un indizio a riguardo potrebbe però essere nell’estensione dei disservizi, che sembrano aver raggiunto quasi ogni abitazione delle frazioni e dei quartieri coinvolti.

Questo suggerisce che il problema non sia di un singolo provider, ma che riguardi in maniera più estesa l’intera rete che fornisce internet alla zona.

Si tratterebbe quindi di un guasto tecnico e locale e non di un problema a qualche server, che avrebbe probabilmente ripercussioni più estese a livello nazionale.