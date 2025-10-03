Oronzo Epifani trovato morto a Ostuni, era stato trascinato via davanti agli occhi della moglie

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alluvione a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove un violento nubifragio si è abbattuto sulla città e sui comuni limitrofi dal pomeriggio di giovedì 2 ottobre. Una persona è morta: si tratta di Oronzo Epifani, che era sceso dalla sua auto travolta poi dalla piena e ritrovata in un secondo momento. Il 63enne si trovava in compagnia di sua moglie che, lo seguiva su un’altra macchina, si è messa in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Incessanti le ricerche per rintracciarlo, culminate nel ritrovamento del cadavere dopo ore.

Ostuni falcidiata dal maltempo, trovato morto Oronzo Epifani

Ostuni nella morsa del maltempo. Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 ottobre la città in provincia di Brindisi e diversi altri comuni vicini sono stati colpiti da un nubifragio che ha provocato grossi danni.

Un uomo, il 63enne Oronzo Epifani, era stato dato per disperso. Si trovava, insieme alla moglie, a bordo di un’altra auto. Quella del marito invece è stata portata via dalle correnti: venendo ritrovata ore dopo.

Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Ostuni dopo il violento nubifragio

Venerdì 3 ottobre, il ritrovamento del cadavere, 12 ore dopo: era incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare, a qualche centinaio di metri da dove era stata trovata la sua auto.

ANSA informa che sarebbe stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco: sono in corso le operazioni di recupero.

Oronzo Epifani e la telefonata alla moglie

Stando alle prime ricostruzioni, Oronzo Epifani era a bordo della sua auto, seguito dalla moglie che era alla guida di un’altra vettura, a poche decine di metri da lui.

Il 63enne avrebbe telefonato alla donna: “Fermati. Mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via”, sarebbero state le ultime parole, riportate da ANSA.

La chiamata sarebbe stata effettuata prima che il fango lo travolgesse in seguito alla piena nella zona di Torre Pozzelle, sul litorale di Ostuni.

Soccorsa poi dal 118, la donna ha seguito le operazioni di ricerca del marito.

Sul posto anche il sindaco, Angelo Pomes.

Nubifragio nel Brindisino, cosa sta succedendo

La situazione nel Brindisino è critica. Grossi disagi si sono registrati nella stazione ferroviaria di Ostuni, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere diverse auto rimaste intrappolate e dove i binari sono stati sommersi da acqua e fango.

Tra le 16:00 e le 19:00, secondo i dati della Protezione civile, si sono avute precipitazioni intense fino a 70 millimetri e violente grandinate che hanno ricoperto le strade, creando disagi alla circolazione, anche pedonale. Questi fenomeni atmosferici sono stati accompagnati da forti raffiche di vento.

Alcuni appartamenti hanno subito allagamenti, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e sospesa per alcune tratte. La bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio ma è proseguita anche in serata e ha colpito, oltre a Ostuni, diversi centri vicini come Villanova, Carovigno, Oria, Mesagne e Brindisi.