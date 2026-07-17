Osvaldo Bagnoli morto all'ospedale Borgo Roma di Verona, l'allenatore dello scudetto gialloblù aveva 91 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore dello scudetto dell’Hellas Verona del 1985. Il tecnico è morto all’età di 91 anni presso l’ospedale Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato a causa di una malattia. Con il decesso del “Mago della Bovisa” scompare un professionista stimato, il cui nome resterà per sempre scritto nella leggenda del calcio italiano.

Morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, leggendario allenatore dello scudetto del Verona

Il mondo del calcio italiano e l’intera città scaligera piangono la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, spentosi nella mattinata di venerdì 17 luglio 2026 all’età di 91 anni, dopo aver lottato a lungo contro la malattia.

Il decesso del celebre tecnico è avvenuto all’ospedale Borgo Roma di Verona, la città che lo aveva adottato e nella quale aveva scelto di vivere stabilmente dopo il ritiro dalle scene sportive.

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Con la sua dipartita scompare una delle figure più genuine, amate e rispettate del panorama calcistico nazionale, capace di legare per sempre il proprio nome alla conquista dello storico tricolore gialloblù.

L’impresa storica del 1985 e la nascita del mito del “Mago della Bovisa”

Nato a Milano nel 1935 nel quartiere della Bovisa, Bagnoli ha costruito sulla panchina dell’Hellas Verona il suo capolavoro calcistico più straordinario e irripetibile.

Sotto la sua guida, nella stagione 1984-1985 la squadra scaligera compì un vero e proprio miracolo sportivo, conquistando il primo e unico scudetto della storia del club davanti alle tradizionali superpotenze del campionato.

Quel trionfo memorabile valse all’allenatore il soprannome di “Mago della Bovisa”, un titolo che amava poco poiché schivo e lontano da ogni forma di protagonismo.

La carriera di Osvaldo Bagnoli

Oltre all’epopea di Verona, durata ben nove stagioni, la sua carriera da tecnico ha toccato tappe prestigiose come il Genoa, condotto a un quarto posto in campionato e alla storica semifinale di Coppa UEFA contro l’Ajax dopo aver eliminato il Liverpool ad Anfield.

Bagnoli allenò anche l’Inter, con cui ottenne la seconda posizione in Serie A prima del ritiro definitivo nel 1994, avvenuto a soli 59 anni.

Per i suoi immensi meriti sportivi e per la capacità di valorizzare i gruppi senza mai cedere al protagonismo, nel 2017 Bagnoli è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano e l’anno successivo è stato nominato presidente onorario dell’Hellas Verona, sigillo definitivo su una favola sportiva destinata a rimanere eterna.