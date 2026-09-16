Ottantaquattro migranti sbarcati al porto di Pozzallo vicino a Ragusa, 4 uomini fermati dopo le indagini

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Quattro cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 84 migranti al porto di Pozzallo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Ragusa e dalla Guardia di Finanza, a seguito di indagini avviate dopo il soccorso in mare di un’imbarcazione in difficoltà.

Le indagini e il soccorso in mare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dopo una segnalazione della Sala Controllo Operativo del Gruppo Aeronavale di Taranto al Pattugliatore Veloce 8 “Brigadiere Greco”. L’imbarcazione, lunga circa 15 m, è stata individuata in acque internazionali al largo di Capo Passero. A bordo si trovavano 84 migranti, tra cui 17 minori stranieri non accompagnati.

Lo sbarco e le prime indagini

Una volta completate le operazioni di sbarco presso il porto di Pozzallo, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e della Sezione Operativa della Guardia di Finanza hanno iniziato gli interrogatori. Alcuni dei migranti sono stati ascoltati per ricostruire le dinamiche del viaggio e individuare i presunti responsabili del trasporto.

L’identificazione dei presunti scafisti

Le testimonianze raccolte e le attività di individuazione fotografica hanno permesso agli investigatori di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di quattro egiziani. Questi sono stati ritenuti i presunti conduttori dell’imbarcazione che ha trasportato i migranti verso il territorio nazionale.

Il fermo e le conseguenze

Ultimate le formalità di rito, tre fermati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa della convalida del fermo. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che le forze dell’ordine portano avanti sul territorio.

IPA