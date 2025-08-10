Ottava vittima di West Nile nel Lazio, morto un 80enne di Aprilia ricoverato da circa tre settimane

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un’altra vittima affetta da West Nile nel Lazio, prima regione in Italia per numero di decessi. Il 10 agosto 2025 è morto un uomo di 80 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, salgono quindi a 8 i decessi a causa del virus. Il paziente, con patologie concomitanti, era nel nosocomio pontino da circa tre settimane.

L’ottava vittima di West Nile nel Lazio

L’uomo, 80enne residente ad Aprilia, era ricoverato da circa tre settimane e presentava altre patologie concomitanti.

Si tratta dell’ottavo decesso per il virus nel Lazio, secondo quanto rende noto la Regione.

ANSA

Trappole per zanzare installate in Campania

Come riporta Il Corriere della Sera, gli ultimi aggiornamenti ufficiali, del 7 agosto, riportavano 106 casi di positività riscontrati nella regione.

I nuovi pazienti che hanno contratto il virus sono stati rilevati prevalentemente nella provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Norma, Pontinia, Sezze e Terracina), in provincia di Roma (Lanuvio, Nettuno e Velletri) e anche a Roma, con i primi due casi segnalati all’Infernetto, nel X Municipio.

I contagi e le vittime nel Lazio

Dei 106 casi di West Nile, sempre stando all’ultimo aggiornamento ufficiale del 7 agosto, 20 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari, altri 20 sono stati dimessi, 58 sono in buone condizioni e uno è stato ricoverato in terapia intensiva.

La Regione ha precisato che le vittime avevano tutte altre patologie concomitanti. I morti in Italia salgono a 16: 1 in Piemonte, 8 nel Lazio, 6 in Campania e 1 in Calabria.

La disinfestazione a Campobasso

Intanto, dall’11 agosto iniziano a Campobasso gli interventi per contrastare la diffusione del virus, recentemente riscontrato anche in Molise, nella provincia di Isernia.

Gli interventi di disinfestazione riguarderanno principalmente parchi e giardini pubblici, luoghi di aggregazione, aree dove si svolgono eventi pubblici, zone adiacenti a strutture sanitarie frequentate da persone potenzialmente più esposte.