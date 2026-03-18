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È di otto giovani arrestati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Montesarchio, dove sono state eseguite misure cautelari per una violenta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca. I fatti, che hanno visto coinvolti ragazzi di Benevento e dell’area Foglianise-Vitulano, sono stati ricostruiti grazie a un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna il personale della Compagnia di Montesarchio ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di otto giovani. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, a seguito di un’attività investigativa che ha permesso di individuare i responsabili di una grave aggressione avvenuta nelle prime ore del 5 ottobre 2025 fuori dal locale notturno discopub Xuè di Montesarchio.

La ricostruzione dei fatti: una spedizione punitiva organizzata

L’indagine ha permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio: un gruppo di oltre dieci ragazzi del beneventano, dopo aver saputo della presenza di alcuni giovani dell’area Vitulano-Foglianise presso la discoteca Xuè, si sarebbe organizzato per raggiungere il locale. Una volta giunti sul posto, si sono appostati all’esterno, attendendo l’uscita dei loro bersagli.

Il primo a essere aggredito è stato M.A., appartenente al gruppo della valle Vitulanese. Appena uscito dalla discoteca, è stato colpito alla testa con una mazza da baseball. Nonostante il violento attacco, è riuscito a fuggire lungo via Cirignano, cercando rifugio in una siepe. Tuttavia, è stato raggiunto dagli aggressori, che lo hanno tirato fuori dal nascondiglio e colpito ripetutamente con calci e pugni, anche quando era già a terra. Le lesioni riportate hanno reso necessario il ricovero presso il nosocomio beneventano, con una prognosi di 20 giorni.

L’aggressione a Cusano Gaetano e i primi arresti

Terminata la prima aggressione, il gruppo si è scagliato contro Gaetano Cusano, che poco prima aveva colpito uno dei ragazzi del beneventano con una bottiglia al volto. Anche in questo caso, la violenza è stata estrema: calci, pugni e colpi con una mazza da baseball hanno ridotto la vittima in fin di vita. Cusano è stato ricoverato in condizioni critiche presso l’A.O. “S. Pio” di Benevento, dove ha subito due interventi chirurgici e ha ricevuto una prognosi riservata per diversi giorni, sciolta solo il 9 novembre 2025.

Per questa aggressione, già nelle fasi iniziali delle indagini erano stati arrestati quattro giovani beneventani, ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio. L’individuazione dei primi responsabili è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte tra i presenti e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale installate lungo la rotonda di via Cirignano. Le misure precautelari nei confronti dei quattro giovani sono state convalidate dal GIP di Benevento e confermate dal Tribunale del Riesame di Napoli.

Le indagini successive e l’individuazione degli altri indagati

Dopo i primi arresti, le indagini sono proseguite con l’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, l’ascolto di ulteriori testimoni e l’esame dei messaggi scambiati su una chat WhatsApp condivisa dal gruppo di ragazzi del beneventano. Gli investigatori hanno anche effettuato una copia forense delle conversazioni trovate sui cellulari sequestrati ai primi indagati, acquisito documentazione sui transiti delle auto coinvolte nella fascia oraria interessata e raccolto la documentazione sanitaria relativa alle vittime.

Determinanti sono state anche le dichiarazioni auto ed eteroindizianti rese da uno degli arrestati durante l’interrogatorio davanti al PM. Tutto ciò ha permesso di risalire agli altri correi nel delitto di tentato omicidio ai danni di Cusano e nel delitto di lesioni aggravate ai danni di M.A.

Le accuse e il quadro accusatorio

Secondo la ricostruzione accusatoria, i giovani del gruppo di Benevento si sarebbero organizzati per compiere una vera e propria spedizione punitiva, approfittando delle circostanze favorevoli di tempo e luogo e agendo in numero superiore a cinque persone. Le accuse contestate sono quelle di tentato omicidio nei confronti di Cusano e di lesioni aggravate nei confronti di M.A., con l’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime.

La Procura, all’esito delle indagini, ha richiesto l’applicazione delle misure cautelari, che sono state concesse dal GIP e poi eseguite dai Carabinieri.

IPA