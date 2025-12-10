Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 8 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato tra i quartieri Quarticciolo e Centocelle, nella zona est di Roma. Gli arresti sono stati eseguiti negli ultimi giorni, grazie a un’intensa attività di controllo del territorio, osservazione e segnalazioni tramite l’applicazione YouPol.

Operazione coordinata tra Quarticciolo e Centocelle

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si è concentrata nelle aree del Quarticciolo e di Centocelle, due quartieri noti per la presenza di attività illecite legate al traffico di droga. Gli agenti hanno intensificato i controlli, sfruttando sia l’attività di pattugliamento che le segnalazioni ricevute dai cittadini attraverso l’applicazione YouPol, strumento ormai consolidato nella lotta alla criminalità urbana.

Smantellata una rete di spaccio in via Palmiro Togliatti

In via Palmiro Togliatti, gli agenti della Sezione Volanti hanno individuato un’organizzazione composta da 4 giovani – 3 tunisini e un egiziano – che gestivano un vero e proprio giro di spaccio di droga. Il gruppo aveva strutturato l’attività secondo uno schema tipico delle piazze di spaccio, suddividendosi in coppie con ruoli distinti e turnazioni continue per garantire la copertura h24. Due dei giovani svolgevano il ruolo di vedette e indirizzavano i clienti, mentre gli altri si occupavano della cessione della cocaina, agendo con rapidità e attenzione ai movimenti delle forze dell’ordine.

Nonostante un tentativo di fuga, favorito da un allarme lanciato tra i complici, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare tutti i componenti della banda.

Un giovane pusher fermato con hashish e cocaina

Con modalità simili, le Volanti hanno fermato un altro giovane pusher, un diciannovenne di origini tunisine, ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato trovato in possesso di involucri di hashish e cocaina già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio.

Scoperto un deposito di droga in un’abitazione privata

Parallelamente, gli investigatori del V Distretto Prenestino hanno rivolto la loro attenzione a un quarantenne romano, sospettato di essere un grossista di droga nel quartiere. Dopo aver monitorato i suoi spostamenti, gli agenti sono riusciti a intercettarlo nei pressi della sua abitazione. La successiva perquisizione dell’appartamento e della cantina adiacente ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito: sono stati sequestrati circa 2 kg di droga, tra hashish e cocaina, destinati allo smercio su piazza.

Un’auto trasformata in deposito mobile per la droga

L’ultimo degli 8 arresti è avvenuto a breve distanza dal Quarticciolo, nel quartiere Centocelle. Gli agenti del V Distretto Prenestino hanno individuato un insospettabile deposito di droga ricavato da una semplice utilitaria. L’indagine, avviata grazie a una segnalazione tramite l’app YouPol, ha permesso di ricostruire la strategia adottata da una coppia di uomini extracomunitari: i due si alternavano nei ruoli di vedetta e cessionario, utilizzando l’auto come deposito mobile per evitare la detenzione diretta di grandi quantità di stupefacente durante gli scambi.

La droga veniva conservata nel veicolo, parcheggiato a breve distanza dal luogo degli incontri, così da garantire una riserva sempre disponibile per la cessione. Dopo aver documentato i movimenti sospetti, gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato i due uomini con 50 grammi di hashish.