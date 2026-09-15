Otto arresti in 48 ore nel quartiere nord di Torino, dalle tentate rapine ai maltrattamenti in famiglia

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Otto arresti nelle ultime 48 ore di attività del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Torino, con la maggior parte dei provvedimenti eseguiti nel quartiere nord della città. Le operazioni hanno riguardato reati come rapina, furto, evasione e maltrattamenti in famiglia, grazie a un’intensificazione dei controlli sul territorio e alla collaborazione dei cittadini.

Sei arresti nel quartiere nord: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il quartiere nord di Torino si è confermato come l’area più colpita dai recenti episodi di criminalità, con sei arresti su otto totali portati a termine dalle forze dell’ordine. L’azione dei militari si è concentrata in particolare lungo Corso Vercelli e nelle zone limitrofe, dove sono stati sventati diversi tentativi di rapina e furto.

Tentata rapina e resistenza: il primo intervento

Il primo episodio si è verificato in Corso Vercelli 146, dove una pattuglia dell’Arma, durante il normale pattugliamento, ha notato un cittadino strattonato da un uomo e scaraventato contro una saracinesca. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’aggressore, un venticinquenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. L’uomo, colto in flagranza, è stato arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver opposto una forte resistenza ai militari. Il tentativo di sottrarre la bicicletta della vittima è così fallito grazie alla presenza della pattuglia a pochi metri dal luogo dell’aggressione.

Danneggiamento di autovettura: un altro arresto su Corso Vercelli

Poche ore dopo, sempre su Corso Vercelli, un altro equipaggio ha tratto in arresto un ventiduenne in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre colpiva ripetutamente con i pugni un’autovettura parcheggiata, danneggiandola. Anche in questo caso, l’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato condotto in carcere.

Tentato furto al centro sportivo: la segnalazione del custode

Un ulteriore episodio di tentato furto si è verificato presso il centro sportivo “Calcio Colletta”. Il custode della struttura, accortosi della presenza di un intruso intento a impossessarsi di due soffiatori a motore e di una affettatrice, ha prontamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112. L’arrivo della pattuglia del Radiomobile ha permesso di bloccare il responsabile, un cinquantasettenne senza fissa dimora, che è stato arrestato per tentato furto in abitazione. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Tentata rapina in via Borgo Dora: la reazione della vittima e dei passanti

In via Borgo Dora, una giovane di 24 anni è stata vittima di un tentativo di rapina da parte di un ventottenne. L’uomo ha cercato di sottrarle la borsetta con violenza, ma la pronta reazione della ragazza e l’intervento di alcuni passanti hanno impedito che il colpo andasse a segno. La giovane, caduta a terra durante la colluttazione, ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Anche in questo caso, la refurtiva è stata recuperata e l’aggressore arrestato per tentata rapina impropria.

Evasione al Parco Sempione: arrestato un uomo ai domiciliari

Nel pomeriggio di domenica, al Parco Sempione, i Carabinieri hanno arrestato un 39enne già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione, probabilmente per acquistare una dose di sostanza stupefacente, violando così le prescrizioni imposte dal giudice. Il reato contestato è quello di evasione.

Maltrattamenti in famiglia: madre arrestata per aggressioni e minacce

L’intensificazione dei controlli ha consentito anche di intervenire in un grave caso di maltrattamenti in famiglia. Una donna, madre di due figlie, è stata arrestata dopo che i Carabinieri hanno accertato una situazione di reiterate aggressioni e minacce nei confronti delle ragazze, costrette a chiudersi in casa per sfuggire alla violenza. Gli episodi, sia fisici che psicologici, sarebbero andati avanti per diversi mesi. La donna, in stato di alterazione psicofisica dovuta a probabile abuso di sostanze stupefacenti, è stata arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti coinvolti sono stati emessi nell’ambito delle indagini preliminari e, come ricordato dalle forze dell’ordine, per tutti vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’azione dei Carabinieri di Torino ha permesso di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, grazie a un presidio costante e a una stretta collaborazione con la popolazione.

IPA