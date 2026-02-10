Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto arresti il bilancio della nuova operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel rione CEP. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita questa mattina a Messina e ha portato all’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati per acquisto e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Operazione condotta dalla Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia. L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina dopo gli interrogatori preventivi svolti il 4 febbraio 2026.

Le misure cautelari: carcere, domiciliari e obbligo di firma

Nel dettaglio, il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro indagati, gli arresti domiciliari per due persone e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due soggetti. Tutti sono accusati, a vario titolo, di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti in grandi quantità.

Un’indagine ampia e articolata

Il provvedimento cautelare si inserisce in un contesto investigativo più ampio, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotto dalla Squadra Mobile della Questura locale. Già il 27 gennaio erano state eseguite misure cautelari nei confronti di quindici soggetti, indiziati di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, attiva nel territorio comunale e provinciale di Messina.

La struttura del sodalizio criminale

Le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura di un’organizzazione criminale ben radicata, caratterizzata da una solida organizzazione interna e da una precisa suddivisione di ruoli. Numerosi episodi di approvvigionamento e cessione di droga sono stati ricondotti alla direzione di un soggetto considerato promotore dell’associazione.

Rete di distribuzione e collegamenti con altre regioni

È stata inoltre accertata l’esistenza di una rete di distribuzione articolata, con contatti con fornitori attivi sia in Calabria che nella Sicilia orientale. L’inchiesta ha evidenziato anche il coinvolgimento di figure di spicco della criminalità organizzata messinese, tra cui membri dello storico clan del rione CEP.

Le modalità operative e le cautele degli indagati

L’attività investigativa si è distinta per la particolare complessità, dovuta anche alle precauzioni adottate dagli indagati per eludere le attività di intercettazione. Le risultanze investigative e i servizi di osservazione e videosorveglianza hanno permesso di superare tali ostacoli e raccogliere elementi utili all’inchiesta.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

Le operazioni di esecuzione delle misure cautelari sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Messina, con il supporto delle Squadre Mobili di Catania e Reggio Calabria. L’intervento coordinato ha permesso di agire simultaneamente su più fronti, garantendo l’efficacia dell’operazione.

