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È stato eseguito un arresto per furto aggravato su 8 autovetture a Torino. Un cittadino marocchino di 37 anni è stato fermato all’alba nella zona del lungo Dora Firenze, dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata. L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di un residente che aveva notato movimenti sospetti in strada.

L’arresto in flagranza e la refurtiva recuperata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato attorno alle 5 del mattino di qualche giorno fa. Un cittadino residente nella zona del lungo Dora Firenze è stato svegliato da rumori insoliti provenienti dalla strada. Affacciandosi alla finestra, ha notato un uomo che, alla luce di un accendino, stava rovistando all’interno di un’automobile parcheggiata.

La pattuglia del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia, intervenuta tempestivamente sul posto, ha colto il presunto ladro ancora all’interno del veicolo. L’uomo, un cittadino marocchino di 37 anni, aveva con sé un voluminoso zaino, al cui interno sono stati trovati numerosi oggetti di probabile provenienza delittuosa. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un cacciavite, ritenuto lo strumento utilizzato per forzare le auto.

Altre auto danneggiate nella stessa zona

Durante il sopralluogo, nelle immediate vicinanze, sono state individuate altre 7 autovetture con i deflettori anteriori infranti e gli abitacoli visibilmente rovistati. Parte degli oggetti recuperati nello zaino dell’uomo è già stata restituita ai legittimi proprietari, mentre per il resto sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato su autovettura. L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito dei controlli volti a contrastare i reati predatori nelle aree urbane di Torino.

IPA