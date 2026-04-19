Otto bambini uccisi in una strage in Louisiana, lite domestica finisce in carneficina: il killer è morto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una domenica mattina di sangue ha sconvolto la città di Shreveport, nel nord della Louisiana. Quella che le autorità locali hanno definito una “lite domestica” si è trasformata in una delle peggiori stragi degli ultimi anni: otto bambini, di età compresa tra i 15 mesi e i 14 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Il bilancio totale conta dieci persone colpite: oltre ai minori deceduti, due donne sono rimaste ferite e lottano ora per la vita in ospedale.

Otto bambini uccisi in una strage in Louisiana

La notizia della strage è riportata da Adnkronos.

Il capo della polizia locale, Wayne Smith, visibilmente scosso, ha descritto una situazione catastrofica: “Siamo di fronte a una scena del crimine vastissima, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto”.

Chi è il killer

La violenza è esplosa intorno alle 6:00 del mattino locali (le 13:00 in Italia) di domenica 19 aprile.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Associated Press, il killer, un uomo adulto che si ritiene essere il padre o un parente stretto di molte delle vittime, ha aperto il fuoco in tre località differenti.

La scia di sangue è iniziata nel quartiere di Cedar Grove, dove l’uomo ha colpito in due case adiacenti e in una terza poco distante.

La polizia di Stato della Louisiana, che ha assunto la direzione delle indagini, sta cercando di ricostruire l’esatto movente che ha spinto l’uomo a sterminare la propria famiglia prima di darsi alla fuga.

L’inseguimento e l’uccisione dell’autore della strage

Dopo aver compiuto la carneficina, l’assassino ha rubato un’auto per tentare di far perdere le proprie tracce, scatenando un frenetico inseguimento con gli agenti del dipartimento di Shreveport.

La fuga è terminata a Bossier City, a circa 4 chilometri dal luogo del massacro, dove l’uomo è stato intercettato e ucciso dalla polizia in un violento conflitto a fuoco.

Fortunatamente, nessun agente è rimasto ferito durante lo scontro finale.

Le autorità hanno lanciato un appello pubblico a tutti i cittadini e residenti della zona, chiedendo di consegnare video, foto o qualsiasi informazione utile ai detective per fare piena luce sui dettagli di questa tragedia che ha lasciato gli Stati Uniti sotto shock.