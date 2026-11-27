Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Venerdì sera senza Propaganda Live e Otto e Mezzo. Nella serata del 27 novembre le due trasmissioni di punta di La7 condotte da Lilli Gruber e Diego Bianchi non vanno in onda per rispettare lo sciopero proclamato per l’intera giornata dai giornalisti dell’emittente, in protesta contro la rete per l’assenza di riscontri sui contratti dei colleghi e sulla sostituzione di Enrico Mentana nel ruolo di direttore del Tg.

Lo sciopero dei giornalisti di La 7

Il Comitato di redazione ha indetto lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 27 novembre attraverso una nota con cui si sottolineano la mancata risposta alle richieste sui contratti “depotenziati”, sulle incidenze domenicali e l’indicazione non ancora arrivata del successore di Enrico Mentana, che ha annunciato di lasciare La7.

“Un’azienda che continua a raccogliere successi di ascolto e a ottenere lusinghieri risultati economici non riconosce nulla ai giornalisti che producono l’informazione del Tg e dei programmi e coprono per intero il palinsesto della rete – si legge nel comunicato – La risposta annunciata dall’azienda lo scorso 5 ottobre alla lettera inviata, tramite un legale, dal Cdr e da 25 colleghi sui contratti ‘depotenziato’ non è mai arrivata. Non è mai arrivata neanche una proposta per riconoscere le incidenze domenicali previste dal Contratto Nazionale di Lavoro ai giornalisti de La7, che continuano a dover intentare costose cause per ottenere ciò che tutti i colleghi italiani ricevono pacificamente in busta paga”.

Il Cdr definisce “incommentabile” l’atteggiamento in Tribunale dell’azienda che “tace anche sul prossimo direttore del Tg, dopo l’addio di Enrico Mentana. È indispensabile una scelta che garantisca autorevolezza e centralità al telegiornale, ai suoi spazi e alle sue dirette, elementi cardine dell’identità dell’emittente”.

“La dirigenza non affronta neppure le questioni ineludibili degli organici, dei ruoli e degli investimenti tecnici. Di fronte a questa intollerabile chiusura da parte dell’editore, non ci rimane che scioperare” concludono infine i giornalisti si La7.

Il palinsesto

L’astensione dal lavoro delle redazioni ha portato allo stravolgimento del palinsesto di La7 di venerdì 27 novembre.

Oltre alle edizioni dei Tg delle 13.30 e delle 20 in versione ridotta, l’agitazione ha fatto saltare tutti i programmi di informazione e approfondimento della rete, da Omnibus e Coffee Break, da L’aria che tira a Tagadà, fino a Ignoto X.

Cosa va in onda al posto di Otto e mezzo e Propaganda Live

Le cancellazioni nella programmazione non ha risparmiato l’appuntamento del prime time con Otto e mezzo e della prima serata del venerdì con Propaganda Live, sostituiti rispettivamente da una puntata di Barbero Risponde e la messa in onda del film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood.

Palinsesto stravolto nella stessa giornata anche su Rai 1, ma per un motivo diverso: Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità si sono presi una pausa per lasciare spazio alla Coppa Davis, con l’Italia del tennis in campo.