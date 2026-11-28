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Si chiamava Bruno Rivas Zegarra ed era stato uno dei militari che avevano accompagnato Papa Leone XIV nella sua visita in Perù. È morto assieme ad altri sette compagni nello schianto dell’elicottero con cui erano in missione probabilmente contro il traffico di droga nel paese. L’unico sopravvissuto all’incidente è il pilota, ricoverato in gravi condizioni ma cosciente.

Lo schianto dell’elicottero militare in Perù

Nella giornata di giovedì 26 novembre si persero le tracce dell’elicottero Mi-17 inviato in missione per recuperare una pattuglia vicino la città di Sanabamba, nella regione di Ayacucho, un’area montuosa sud del Perù nota per coltivazioni di coca e traffico di droga.

Due giorni dopo, il relitto del velivolo è stato localizzato a poca distanza da Sanabamba, nella valle del Vraem. L’elicottero si è schiantato causando la vita di otto delle nove persone a bordo: tre militari (la pattuglia recuperata) e sei membri dell’aeronautica peruviana.

ANSA

Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine. Una prima ricostruzione del ministro della Difesa peruviano, Rafael Belaunde Llosa, afferma che a causare il ribaltamento dell’elicottero sia stato lo scontro di una delle pale del motore e un albero durante le manovre di atterraggio.

Bruno Rivas Zegarra accompagò il Papa

Tra le otto vittime anche Bruno Rivas Zegarra, capitano della Fuerza Aérea del Perú (Fap), che appena 13 giorni prima di perdere la vita aveva conosciuto Papa Leone XIV durante il recente viaggio apostolico in Sud America.

Rivas era parte dell’equipaggio di uno dei quatto elicotteri predisposti per il trasferimento del Pontefice da Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca, per celebrare una messa di fronte a oltre 20.000 fedeli.

Originario di Tambogrande, nella regione settentrionale di Piura, il militare nel 2017 aveva partecipato a missioni umanitarie per portare aiuti alla popolazione nella sua città natale.

Il pilota è l’unico sopravvissuto

L’unico a sopravvivere allo schianto è stato il pilota, il comandante Enzo Espinoza Roque, trasferito d’urgenza all’ospedale della capitale Lima per ricevere cure mediche specialistiche.

Nel tragitto, riporta Repubblica, il comandante avrebbe elogiato i suoi commilitoni: “Ho i soldati migliori, soldati che sempre, nonostante le difficoltà, furono pronti ad affrontare le situazioni più ardue. Senza di loro la missione che ci è stata assegnata non avrebbe avuto successo”.